長洲戲院停業26年重生 遊客可扮唐伯虎點秋香

香港示意圖。(圖：shutterstock)

被評定為三級歷史建築、停業26年的長洲戲院，連同附近一帶的建築物，獲私人資金支持活化成「長洲戲院多元文化園區」，首期工程竣工，將於21日起試營運，9月6日正式開幕，園區內設四主題空間，希望可以推動長洲及本土文化。

香港 01報導，長洲戲院於1931年落成，至1997年結業，重新活化後的文化園區占地約3萬8000呎，設四個主題空間，分別為「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」以及「銀幕大笪地」。

「長洲文化館」內設有四個工作場分別是模擬考古沙盤發掘、鑽木取火體驗、瓦當拓印、平安包工作坊等四個體驗活動。館內天台設有以張保仔帆船為藍圖的「張保仔觀景台」，讓遊客可以飽覽整個戲院原址。

值得一提的是，「1931影棚」內重現了「唐伯虎與秋香」及「法律風雲」兩部電影的經典場面，影棚內會有工作人員指導訪客嘗試擔任演員或導演，體驗角色「對穿腸」以及「拜堂」的場景，拍攝成果經剪接後會給回訪客。

「銀幕大笪地」為設放映大銀幕的1000平方呎的大草坪，草坪可容納300名觀眾。大笪地會不時放映新晉導演或學生作品，以支持本土電影創作。

長洲戲院執行董事鄭俊威表示，項目利用本身長洲、長洲戲院文化氣息，打造新文化娛樂園 區，令長洲能更多元化。他又指，現時項目一半員工為長洲居民，期望能與整地居民共同興建、建設長洲。

長洲戲院入場費180元(港元，下同，約23美元)至300多元不等，現時試業體驗價低至128元。長洲戲院執行董事及首席行政總監鄭俊威表示，現時投資 金額達9位數字，對未來發展並不擔心。