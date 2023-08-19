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香江觀察／晴報停刊 港媒20年來巨變縮影

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港記者協會18日發聲，說香港再有傳媒緊縮，反映香港商業和新聞自由環境，均對傳媒營運造成莫大困難，不利傳媒生存。所謂傳媒緊縮，說的是香港免費報章「晴報」宣布9月15日停刊。這可能是香港媒體又一波大變的開始。

香港晴報說，是因應市場發展，停印刷版報章，未來仍會出網上版。晴報是香港三份主要免費報紙之一，其內容主要針對中產上班族，還有人認為其偏向針對女白領一族，因其是具有消費力的族群，所以這份報紙重財經，也重娛樂休閒、親子、健康等，其專欄作者更以女性為主。

晴報宣布停刊，是香港媒體20年來大變的一個縮影。2000年後，香港開始出現免費報章，擠壓了傳統報章的市場，晴報創刊之初，發行量高達50萬份，近年仍標榜香港第二大報，現在也不敵市場之變了。

香港另一份免費報章「am730」創辦人施永青認為，印刷傳媒對比網媒在競爭上處於不利位置，因紙媒無法即時更新。但他仍堅持印刷媒體有生存空間，因為網上閱讀資訊的方式導致將世界碎片化，不如報紙可以整體全面地呈現港聞、國際新聞等不同範疇的資訊。

長期研究香港媒體的中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機則認為，近年已經愈來愈少讀者早上索取免費報章在列車車廂閱讀，普遍都改為用手機看資訊，讀者減少之下，廣告收入亦跟著減少，在雙重夾擊下，免費報章難以生存；雖然免費報章轉至網上平台可節省印刷和運輸費用，但並非所有轉型都能成功，內容需要獨特、深入才能吸引讀者；因廣告收入需要與網上平台分成，相信印刷媒體轉戰網上平台仍難解困局。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權分析表示，香港高端市場狹小，普遍讀者喜愛「速食」，不愛讀長文，媒體競爭激烈，並會面對標題黨和內容農場傳媒的壓力，現時網媒難以迴避，更不用說現時經濟復甦不似預期，政治環境不佳，香港很多有經濟能力的中產家庭移民，公眾觀看傳媒資訊亦減少，令傳媒行業前景愈來愈差。

香港 親子 移民

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