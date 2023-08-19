歐盟2022香港報告：一國兩制瓦解 外企撤離 中企增加

歐盟發表2022年度香港情勢觀察報告，指出香港人權和自治情況持續惡化，令人質疑中國政府「一國兩制」承諾。(美聯社)

歐盟 發布年度「香港 報告」指出，香港人權和自治情況持續惡化，令人質疑中國政府「一國兩制」承諾。此外，中國企業在港增加17.5%，但逾5%外資撤離、12.5%區域中心撤出香港，而歐盟仍是香港最大外企來源。

歐洲聯盟執行委員會昨天發表2022年度香港情勢觀察報告。在「國家安全法」實施第2年下，236人遭逮補，145人及5家公司被起訴，定罪率100%。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josef Borrell）表示，港區國安法和其他法律持續被用來扼殺香港的異議者、多元性、人權和基本自由，「一國兩制」的瓦解和香港自治遭受的破壞無庸置疑。

明報報導，港府發言人指報告內容屬無理攻擊和污衊抹黑，並表示強烈不滿和堅決反對，促歐盟立即停止干涉屬中國內政的香港事務。

中央社報導，經濟面上，香港仍是中國與國際交流的最重要門戶。該報告舉2021年外來直接投資 （FDI）數據，內地占香港接受外來投資的28%，是最大來源，而香港的對外投資更有49%流向內地。

但另一方面，歐盟報告引用香港政府調查數據指出，外國企業正在撤出香港。相較疫情前的2019年6月，去年6月外企在香港家數減少5.2%，也較2021年6月減少1.5%。相對的，中企在香港較19年6月增加了17.5%；去年中國上市公司更占了港股市值的77%。

外國企業以香港為區域總部的退潮現象更快、更顯著，2022年6月較2021年同期減少3.7%，較19年同期更大減12.5%。歐盟報告也指出，截至去年10月，兩年來香港共流失14萬工作人口，肇因於外企撤離和港人外移。

歐盟是香港最大外國企業來源，約有1600家，次為日本、美國和英國。2019年6月以來，歐企只減少了0.2%，與整體趨勢顯不相當。執委會報告將之詮釋為「相較其他外企，歐盟企業面對當地情勢的發展更具韌性」。

不過該報告也特別註明，前述數據無法反映歐盟企業已在香港降低人力和活動，以及在他處新設據點但仍保留香港法人的情況。

報導指出，在歐洲議會要求下，執委會自1997年香港主權移交中國起，每年定期發布香港政治及經濟情勢發展報告。

明報報導，港府發言人表示，反對歐盟一再惡意詆譭國安法，指確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，強調選舉均嚴格按照香港選舉法例實行。