泰越食米進口漲價 港餐費料增「推廣米飯以外食材 降低衝擊」

印度禁止大米出口後，引發國際市場爭相搶米，越南出口商已商定提高大米價格，預料會衝擊香港食米售價；圖為一名婦女在越南河內攤位出售大米。（歐新社）

全球最大的食米出口國印度近期禁止大米出口，引發國際市場供應緊張。泰國 本土精米價格上周升幅達兩成，創下11年高位；越南 大米出口商已商定提高約50萬噸大米價格，升幅最高達15%。對於食米連串加價消息，引起香港 市民關注，憂心供港的食米價格會否上漲，餐飲業稱可能調漲白飯價格。

大公報報導，大米進口商負責人、米行商會監事李豐年表示，市民購買的包裝米屬於香米，不同於大米，加上有足夠存貨，價格暫未見受影響，市民毋須搶購大量包裝米囤貨，「特別最近天氣炎熱，存放不好，更可能會滋生穀牛。」但他表示，食肆一般選用大米，近月已加價5%至10%，預料短期加幅將持續，或對餐飲業界有影響。

據報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，印度禁止大米出口引起連鎖效應，近月大米來貨價已上升15%至20%，業界仍要視乎未來兩星期走勢，部分食肆例如酒樓或茶餐廳，不排除9月份調整食品價格，「現時酒樓一碗白飯10至15元，稍後可能加一至兩元，連鎖快餐店的食材由於大量入貨，未必會加價，但茶餐廳一類的小店，就可能也要加價一至兩元。」

另有餐飲業人士表示，一向少用印度米，而且會推廣米飯以外的食材，希望一旦食米加價，將對食客的影響減至最低。

文匯報報導，港人愛吃泰國米，泰國米有白米（又稱大米）及香米之分，白米質地較散硬、沒有香味，香米又稱茉莉香米（Jasmine Rice），質地柔軟、米色白皙，帶有天然的茉莉等植物香味，煮熟後較有米香。

李豐年表示，香米的價格一般較大米貴兩至三成，主要用於包裝米；黃家和稱，對比兩大主流食米，泰國米與越南米均細長，但前者有明顯飯香，亦較有嚼感，越南米味道較淡及硬身。

之前有香港民眾反映，任職保安員的時薪只得最低工資標準的40元，一家三口每月買米開支超過300元。對米價或會上升三成感到非常擔憂，她稱「加價後，意味每月買米的開支要增加約100元。」天氣熱可以轉吃粉麵，但到冬天始終都要吃米飯，「壓力好大」。