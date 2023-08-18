旅業反彈 澳門銀娛半年賺29億 通關後首派息博企

澳門在今年初恢復正常通關後，博彩業及旅遊業反彈，帶動銀河娛樂上半年賺29億港元。（取材自銀娛官網）

澳門 自今年初恢復正常通關後，旅客迅速增長，博彩業及旅遊業反彈，帶動銀河娛樂上半年業績扭虧為盈，賺29億元（港元，下同，約3.7億美元），去年則蝕8.5億元。每股基本盈利66.2仙，宣派特別息每股0.2元，為通關後首家恢復派息的博企。

大公、文匯報報導，期內，銀娛淨收益157.2億元，按年升141%；經調整息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）44億元，大升21倍，其中，第二季度經調整EBITDA為25億元，按年扭虧，並較第一季升31%。

集團旗下澳門銀河度假城上半年淨收益119億元，按年升164%。其中，第二季度淨收益66億元，升356%，澳門銀河於第二季五間酒店平均入住率92%。

截至6月底，集團現金及流動投資 244億元，淨現金220億元。銀娛稱，集團是全澳門唯一一家錄得淨現金為正數的博企。

銀娛主席呂志和表示，相信非博彩元素能為澳門未來吸引更長逗留時間和更闊的旅客客源，正配合澳門政府將澳門打造成世界旅遊休閒中心的願景。

他續稱，自今年初澳門正常通關起至第二季，集團積極擴充旗下度假設施及提升服務水平，包括銀河國際會議中心及銀河綜藝館於4月開始試業。

呂志和表示，作為第三期發展的一部分，新的天峰高額投注區及其他非博彩設施已於7月啟業。另正籌備在東京開設第一個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。

另外，設有450間奢華套房的澳門銀河萊佛士8月16日開始試業，料可推動高端顧客增長。此外，擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於9月開幕。

呂志和稱，銀娛繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務，主要針對MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。