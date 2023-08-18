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港美食展排隊3天 1元買500罐鮑魚

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一連五天的美食博覽16日在灣仔會展中心開鑼，超過1800家廠商參與，場內亦於疫後首次恢復試吃，吸引大批市民大排長龍。排在頭位的市民是提前一晚通宵達旦等候進場，更有女士為了在遊戲活動中勝出，贏取以一港元（約0.12美元）買500罐鮑魚的優惠，提前三天到場部署。

大公、文匯報報導，開幕後，大批市民一馬當先衝入會場內，希望搶購到目標貨品。場內人頭湧湧，寸步難行，每個展攤前都排著長長的人龍等候試吃。本次美食博覽最矚目的活動之一是安記海味店的「一元搶鮑魚」活動，安記海味總經理潘先生表示：「預計本次參展的生意按年增長二至三成，上午已經非常多人來，人數高峰期是下午1時和2時，相信人數會陸續增加。」

該遊戲活動的贏家之一余小姐表示，提前三天到場排隊，「排了接近三日！最後能贏到鮑魚感到好開心，努力沒白費。」她說，今次同組參加活動的三人均互不認識，贏得的500罐鮑魚將會平分，「一人都可以分到160幾罐鮑魚，這麼多鮑魚，自己吃不完，打算將部分送給子女、兒媳、朋友。」她續指，本次美食博覽的預算開支是1000多港元。

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