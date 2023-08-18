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彭定康女婿 涉槍擊案車手罪成 辯稱事前不知情

香港新聞組／香港18日電
末代港督彭定康的51歲非裔女婿查爾斯，涉嫌當槍擊案「車手」罪成。（取材自倫敦警方）
末代港督彭定康的51歲非裔女婿查爾斯，涉嫌當槍擊案「車手」罪成。（取材自倫敦警方）

末代港督彭定康次女彭麗思的51歲非裔丈夫查爾斯（Elton Charles），在去年倫敦一宗槍擊案擔任「車手」，被判串謀持有槍枝、企圖引起暴力恐懼罪成，面臨監禁。法院經過六星期審訊後，裁定查爾斯串謀持槍意圖製造暴力罪成，9月15日判刑，彭麗思當庭落淚。

綜合媒體報導，去年9月6日晚，查爾斯參與了一宗槍擊恐嚇案。案件主謀是查爾斯同父異母的弟弟聖艾米，他企圖恐嚇倫敦西部格林福德一家印度餐廳的老闆。共有四名涉案人員被捕及定罪，包括開槍的聖艾米、駕車接他離開現場的查爾斯，以及兩名提供武器的男子。查爾斯在庭上供稱自己有抽大麻的習慣，但事先不知道弟弟的計畫，與其碰面只是為了「拿一些大麻」。

閉路電視顯示，一名蒙面槍手走出一輛白色貨車，用霰彈槍向這家名為「PBK咖喱屋」的印度餐廳開了一槍。子彈打碎餐廳窗戶，正在用餐的食客驚恐萬分，有人躲到桌下，有人擋在孩子面前。檢方表示，槍擊未造成人員傷亡純粹是因為「運氣好」。四名涉案人員被保釋，將於9月15日再次出庭，法官屆時將宣布判決結果。

51歲的查爾斯對法官辯解稱，他並不知道自己的「蠢弟弟」在謀劃槍擊案。案發當天，他用一部「拋棄式手機」收到來自聖艾米的短訊，後者稱可以給他一些大麻，並約他在格林福德見面。查爾斯稱，他有抽大麻的習慣，但彭麗思不喜歡他在家抽大麻，他們的孩子也不知道他抽大麻，所以他時常經聖艾米入貨。

檢方質疑查爾斯與聖艾米合謀犯案，並指出他使用的「拋棄式手機」通常用於犯罪活動。這種手機價格低廉，無需登記個人信息，即用即棄，難以追蹤。但查爾斯堅稱自己不知情，並表示忘記了案發時與聖艾米的通話內容，「我們可能聊了足球之類的話題，我們的孩子都踢足球。」

查爾斯承認，自己曾有過數次輕罪紀錄，多數涉及交通違規，最近的一次發生在27年前，當時他已認識彭麗思。

據每日郵報報導，查爾斯與彭麗思在1992年的一次派對上相識，儘管兩人身分及生活經歷差異巨大，仍成為好友，並於2002年結婚，育有三名子女。

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