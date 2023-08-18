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中港息差擴大 「存款特種兵」湧港開戶 揀港元高息定期

香港新聞組／香港18日電
在中國銀行中港城分行，有人以拖篋、背囊、雨傘代替真人排隊。（取材自小紅書）
在中國銀行中港城分行，有人以拖篋、背囊、雨傘代替真人排隊。（取材自小紅書）

隨著內地存款利率下行，香港存款利率卻不斷攀升，「存款特種兵」將目光投向了香港，內地人赴港開戶熱潮持續。更有「開戶中介」專門為內地客戶提供香港開戶服務，費用在1880元-2880元人民幣（約395.8美元）不等。

第一財經報導，多位在港銀行人士表示，目前香港銀行開戶火爆，出現排隊時間久、預約周期長等情況。一名香港銀行業人士表示，「一般而言，香港許多銀行開戶都需要預約。因為人多，現在預約後等候一至兩周是很正常的事情」。為應對大量赴港開戶的內地客戶，已有部分銀行緊急調整業務，比如擴充團隊規模、延長部分分行的營業時間等。

報導稱，少數不用預約、可現場辦理、門檻相對較低的銀行則成為排隊開戶的熱門。例如，被譽為「網紅開戶點」的中銀香港中港城分行，一般早上8時30分派籌，但7時就有客戶開始排隊。

報導指出，一些「開戶中介」也應運而生，專門為內地客戶提供香港開戶業務。一位開戶中介表示，目前與銀行有戰略合作，拿到的是不用存款、理財等資產證明的名額，包括香港匯豐銀行、香港渣打銀行、香港中信銀行都可直接面簽，當天下帳戶拿銀行卡。而她給出的8月「秒殺價」每戶在1880元-2880元人民幣不等。

報導引述中銀香港數據顯示，今年該行首季跨境客戶新開立帳戶數量，較去年第四季上升近1.7倍，其中內地客戶業務占比較高。

另據金融投資報報導，目前市場上代理香港銀行開戶的中介魚龍混雜，服務質素參差不齊，有不少黑中介以低價格吸引投資人，最終帳戶沒有拿到卻問題不斷。

在聯繫匯率制度下，香港緊隨美聯儲加息步伐，港元、美元存款利率顯著上行。香港大部分銀行港元及美元定期存款最高年化利率均可達4%以上。同時，不乏部分銀行以7%甚至9%的短期年化利率吸引客戶。

而內地銀行存款產品的利率明顯較低，目前內地國有行和部分股份行半年期定存利率基本已降至2%以下。

香港 利率 投資

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