內地客上半年出境遊 逾半赴澳門 「酒店性價比勝香港」

澳門是今年上半年中國內地出境遊的首選之地；圖為遊客在澳門著名景點大三巴牌坊前拍照留念。（中通社）

中國旅遊研究院近日公布的「2023年上半年出境旅遊大數據報告」顯示，今年上半年，出境遊目的地共計接待中國遊客4037萬人次，其中，澳門 位居內地出境旅遊目的地的首位，占比達50.9%，主因是酒店性價比優於香港 、藝文活動豐富吸客，同時也是親子 休閒好去處。

綜合大公報、文匯報報導，一位廣東受訪年輕遊客表示，自己今年已經去了澳門3次，次次都有不同主題的玩法，上海遊客則稱讚澳門是「宅酒店」首選，過去規畫出遊，澳門遊是香港遊的「附屬」，現在已完全夠檔次單列為親子休閒出遊優選目的地。

「上半年我去了3次澳門。第一次主要是當時澳門推出了旅遊、住宿等一系列優惠，享受半價入住高端酒店。第二次是去看張學友60+巡迴演唱會，現場很火爆；門票也很難買，原定6場的演唱會火速售罄，及後增至12場。澳門的頂級音樂會、國際體育盛事及藝術表演劇目越來越多，對年輕遊客的吸引力很大。」廣東「95後」女生阿珺說，「第三次赴澳，專門為了『藝文薈澳』特色項目，這是澳門『旅遊+』推出的文旅新體驗，很棒。聽說目前在舉辦『虛擬凡爾賽宮之旅』、『再遇達芬奇藝術特展』，又想去澳門了！」

「澳門不少度假酒店成為年輕遊客打卡拍片的好地方。今年澳門最火的酒店莫過於倫敦人，在酒店大門前面，站在弧形的車道旁，背後就是大笨鐘，白天或夜晚都很漂亮。還有連接倫敦人和威尼斯人的空中走廊，也是拍照的好機位。」阿珺說，「打卡倫敦人和巴黎人，一秒帶你穿越歐洲。這裏還集聚各種品牌商舖適合購物，也有不少各式風格的餐廳，可以逛吃一整天都不出酒店。另外，澳門酒店的服務也很好。」

查閱內地社交軟件「小紅書」，有大量澳門度假酒店的打卡位分享。不少博主認為，澳門和香港酒店的價格都不便宜，但澳門的酒店性價比更好，「配套泳池有度假感」、「酒店服務好」等，成為不少遊客的共識。

今年1至7月澳門酒店平均入住率錄得83%，較2019年的90.8%僅差7.8個百分點，8月4日至10日酒店平均入住率更錄得逾94%。「以前去澳門，其實都是主要去香港玩，澳門因為順路就玩一兩天，可這兩年去澳門就會有非常不一樣的感受，對我來說是休閒、帶娃的好去處。」上海市民林女士是赴澳遊常客，7月末，忙碌了大半年的林女士才和先生帶著小朋友及雙方父母舉家赴澳門「放空」。

「有最好的服務，無論到哪裏都會感覺非常舒適。」在林女士看來，發達的酒店業賦予了澳門旅遊無與倫比的魅力與舒適度，「當下有種很流行的旅遊模式就是『宅酒店』，一定要懂得去享受酒店提供的設施和服務，特別是在澳門。」

這兩年，林女士的寶寶正需要人帶也愈發調皮起來，澳門就更是不二之選。「兒童樂園，有水世界，八字摩天輪這些酒店都有，很適合親子遊。特別是酒店方面貼心地提供小推車、嬰兒床這些設施，再也不用為了寶寶大包小包，累得不行，只管去享受去休息就好。」趁著孩子玩累熟睡之際，林女士還會和先生到酒吧小酌一杯談談「詩與遠方」。