我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

轉攻網媒 創刊12年免費報「晴報」9.15停刊

香港新聞組／香港17日電
「晴報」即時新聞網頁。（網頁截圖）
「晴報」即時新聞網頁。（網頁截圖）

創刊12年、香港經濟日報集團旗下免費報章「晴報」，9月15日將出版最後一期實體版報章，其後全面轉型為網上媒體。據悉，該報負責編採、美術等25名報紙營運的員工將遣散，遣散費將按勞工法例處理。

明報報導，研究香港報業生態的學者蘇鑰機認為，近年讀者閱讀習慣改變，現趨向透過手機接收資訊，令免費報步入讀者和廣告收入均收縮的困難階段，料轉戰網上平台亦難「殺出血路」；另寄語讀者應藉此思考在資訊氾濫的互聯網如何成為「精明的讀者」。

另有消息稱，「iMoney智富雜誌」亦即將由一書兩冊變為一書一冊。

據報導，晴報昨早在facebook宣布，經濟日報集團因應市場發展，將於9月15日出版最後一期晴報實體版報章，其後全面轉型為網上媒體，又稱日後將強化健康、娛樂及家庭生活資訊。

報導指出，晴報2011年7月創刊，初期發行量為每天50萬份，至2018年統計發行量約45萬份。集團旗下消閒周刊「U Magazine」上周亦宣布下月結束印刷版，而網站繼續運作。集團旗下仍有「經濟日報」及「iMoney智富雜誌」兩份印刷刊物。

隨著晴報下月停刊，香港主要免費報剩下「頭條日報」、「am730」、「香港仔」、「英文虎報」。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為讀者現趨向透過手機吸收資訊，令免費報廣告收入減少，建議其他免費報可透過「獨有」的專欄作家，將其演化成報章的賣點。

至於網上平台，蘇認為須有獨特和深入內容才能吸引讀者，另引海外例子指曾有紙媒轉戰網上平台後變得「無聲無息」或被邊緣化，他料《晴報》轉型後仍難「殺出血路」。

香港 勞工 facebook

上一則

便宜好預約 港人北上看牙增5成

下一則

江蘇卡拉OK女遭同事分屍 棄屍70公里外 狗叼屍塊才被發現

延伸閱讀

騰訊Q2淨利年增41% 但員工減少約1700人

騰訊Q2淨利年增41% 但員工減少約1700人
紐約客談／老店凋零 華埠只能轉型

紐約客談／老店凋零 華埠只能轉型
批2025非核家園做不到 侯友宜宣示：2040無煤台灣

批2025非核家園做不到 侯友宜宣示：2040無煤台灣
龐諾書店轉型 596間分店將走獨立風格

龐諾書店轉型 596間分店將走獨立風格

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
中融國際信託驚傳暴雷，因投資房地產受累，目前至少已有人民幣3500億元（約483億美元）的信託產品暫停兌付。(歐新社)

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

2023-08-12 12:01

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」