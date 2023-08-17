轉攻網媒 創刊12年免費報「晴報」9.15停刊

「晴報」即時新聞網頁。（網頁截圖）

創刊12年、香港 經濟日報集團旗下免費報章「晴報」，9月15日將出版最後一期實體版報章，其後全面轉型為網上媒體。據悉，該報負責編採、美術等25名報紙營運的員工將遣散，遣散費將按勞工 法例處理。

明報報導，研究香港報業生態的學者蘇鑰機認為，近年讀者閱讀習慣改變，現趨向透過手機接收資訊，令免費報步入讀者和廣告收入均收縮的困難階段，料轉戰網上平台亦難「殺出血路」；另寄語讀者應藉此思考在資訊氾濫的互聯網如何成為「精明的讀者」。

另有消息稱，「iMoney智富雜誌」亦即將由一書兩冊變為一書一冊。

據報導，晴報昨早在facebook 宣布，經濟日報集團因應市場發展，將於9月15日出版最後一期晴報實體版報章，其後全面轉型為網上媒體，又稱日後將強化健康、娛樂及家庭生活資訊。

報導指出，晴報2011年7月創刊，初期發行量為每天50萬份，至2018年統計發行量約45萬份。集團旗下消閒周刊「U Magazine」上周亦宣布下月結束印刷版，而網站繼續運作。集團旗下仍有「經濟日報」及「iMoney智富雜誌」兩份印刷刊物。

隨著晴報下月停刊，香港主要免費報剩下「頭條日報」、「am730」、「香港仔」、「英文虎報」。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為讀者現趨向透過手機吸收資訊，令免費報廣告收入減少，建議其他免費報可透過「獨有」的專欄作家，將其演化成報章的賣點。

至於網上平台，蘇認為須有獨特和深入內容才能吸引讀者，另引海外例子指曾有紙媒轉戰網上平台後變得「無聲無息」或被邊緣化，他料《晴報》轉型後仍難「殺出血路」。