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港美食、電腦節 暑期最後搶灘 試吃、派購物券吸客

香港新聞組／香港17日電

「美食博覽2023」17日起一連5天在灣仔會展舉行，是疫情後首屆恢復試食，不少參展商表示受惠於恢復試食，預料今年展覽銷情會有增長；有參展商推出30元（港元，下同，約3.8美元）一口大鮑魚試食吸客，亦有參展商推出1元迷你玫瑰露招徠。

明報報導，「香港電腦通訊節2023」也將於25至28日在灣仔會展登場，亦會以20元（約2.5美元）限量出售電腦、手機等吸客，帶動人氣。本屆美食博覽同期亦會舉行「家電．家居．博覽」、「美與健生活博覽」，其中美食博覽有逾700間展商，大部分展商產品定價較門市便宜。

報導稱，五豐行營銷部總經理潘嘉瑩表示，雖然多年未有參展，但五豐行擁有一批老顧客，加上今年恢復試食，相信可吸引新舊顧客，故對今年銷情感樂觀。潘說，攤檔除了可供試食米線，亦推出1元迷你玫瑰露優惠，只限今明兩日首百名入場者，更會出售全球首售的桂花味白兔糖。

據報導，「香港電腦通訊節2023」將於本月25至28日在灣仔會展舉行，逾200間參展商參展，設約800個展位。香港電腦商會將向每名購票入場者派發10至500元不等的場內購物禮券，大會亦會在4日展期推出20份、以20元出售的手提電腦及手提電話等電子產品供入場者搶購。

報導指出，香港電腦商會主席許健生表示，今次電腦通訊節為暑假檔期最後一個展覽，相信不少在暑假外遊的港人已返港，期望今屆人流與去年相若，可達50萬至60萬人次。許又說，上屆電腦節銷售額達3.3億元，而今屆大部分展商都有推出優惠，期望今屆銷售額可增一成。

報導稱，電子產品代理商鵬勃電子有限公司銷售主管吳國輝表示，今年受惠香港疫情後社會復常，市民消費意欲大增，加上主辦單位推出多項優惠吸客，料今年銷情較往年增兩至三成，人流會更勝往年。

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