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飄香半世紀…香香麵包、新志記月底熄燈 好味道成回憶

香港新聞組／香港17日電
「香香麵包」於1966年成立，曾是全港第二大港產麵包工場，招牌方包及豬仔包供應予多家著名食肆，包括勝香園、蘭芳園。（取材自香香麵包官網）
「香香麵包」於1966年成立，曾是全港第二大港產麵包工場，招牌方包及豬仔包供應予多家著名食肆，包括勝香園、蘭芳園。（取材自香香麵包官網）

陪伴港人走過57年的全港第二大麵包批發商「香香麵包」不敵時代巨輪，以及缺乏人手等問題，即將於本月底光榮結業；同樣50年歷史老字號「新志記海鮮飯店」，不敵加租逾一倍，加上港人消費模式轉變，流失本地客夾擊下，黯然宣布月底結業，令人唏噓。

香港01報導，香香麵包員工鍾先生表示，因為長期人手短缺和其他種種因素，公司負責人決定結束營業，場生產線運作至本月24日，至本月底交運最後一批貨予客戶，便正式告別港人。

在香香麵包工作8年的鍾先生說，他與多位員工都難免感到不捨，他指公司目前共有30名員工，將面臨遣散，有部分人已找到新東家，會轉到其他工場或麵包店工作。

報導指出，即將成為歷史的香香麵包由創辦人姜勝和先生於1966年成立，香香麵包曾是香港第二大麵包批發商，以一條龍形式提供本地麵包發酵生產、批發零售，單是以厚實足料馳名的招牌方包（吐司），其產量最高峰達每天6000條，僅次於最大規模的「嘉頓麵包」。

而其生產的麵包還有熱狗包、餐包和豬仔包等，供應予多間本地知名茶餐廳和老字號大牌檔，包括深受本地老饕和旅客歡迎的蘭芳園、勝香園及瑞士咖啡室等。其中勝香園最聞名的「檸蜜脆脆豬」，就是由「香香麵包」供應豬仔包，惟即將成為絕唱。

據報導，新志記海鮮飯店將於8月31日結業，周老闆表示結業主因是業主加租，直指「加了超過一倍」，又稱通關後未有助生意，反指「本地人走上內地了」。

距離「新志記」結業剩餘半個月，連日來不少市民特意前來光顧，即使未有光顧的市民都紛紛停下拍照留念。

報導稱，已多次幫襯新志記的食客歐生表示，鹽水瀨尿蝦極為美味，即使內地通關亦堅持支持老店。對於財政司司長陳茂波明言要搞旺香港夜市，歐生表示剛去完台灣，有感當地夜市太熱，如果照搬來香港，估計未必對飲食業有幫助。

「香香麵包」的招牌方包以厚實足料馳名，最高峰曾日產6,000條，如今將成絕響。（...
「香香麵包」的招牌方包以厚實足料馳名，最高峰曾日產6,000條，如今將成絕響。（取材自香香麵包官網）

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