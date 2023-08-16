殖民時代T字街牌 接連9塊被偷拆 動機費疑猜

深水埗半世紀T形街牌近日連環「失蹤」，「基隆街」T形街牌原本鑲嵌在唐樓大閘上方。（取材自臉書）

香港 深水埗區近一個半月先後有5塊「T」字形街牌被拆走，路政署證實最新巡查的深水埗保安道、醫局街及大角嘴惠安街、博文街，再多4塊同類街牌被拆，累計懷疑被偷街牌增至9塊。路政署早前就事件報警，警方將案件列「盜竊」，暫無人被捕。

明報報導，路政署表示，若得悉設有T字形街牌的建築物外牆將被拆卸，會收回舊式街牌，把具保育價值的街牌交文物保育部門或博物館 收藏。康文署回覆，自1990年代至今，香港歷史博物館共收藏31塊舊式T字形街牌。

報導指出，深水埗一帶再有T字形街牌被非法拆除，其中醫局街的街牌位於兩間美容理髮店的上方，離地超過4米，街牌被拆後，深色印痕留在牆上。保安道的街牌則在五邑工商總會學校校名旁，街牌右邊有裝閉路電視，學校近月裝修，牆身從紫色改為粉紅色，街牌不復見，牆上有T形洞。

據報導，大角嘴博文街的T字形街牌同樣發現被拆除，該街牌位處大廈樓梯口上方。在大廈1樓經營足藝店16年的負責人雲小姐表示有印象看過該街牌，惟不清楚何時被拆，並指大廈過去數年常維修，有時會封樓梯口上方，故不會時常留意該處。

報導稱，道路研究社社長邱益彰提到，2000年代初亦曾有人偷T字形街牌，當時會一併連渠蓋偷走，當廢鐵售賣，而近月只見街牌被偷，認為是有人蓄意為之。他形容T字形街牌是「早期殖民時代的象徵」，其英文字置上、中文字置下的排放方法形成「T字結構」，1960年代前香港均採用，1970年代起改為長形街牌。

報導說，邱益彰提及，相信以前偷T字形街牌的人都會「取易不取難」，近月被偷街牌都位於難以觸及的地方，故不清楚是否有人趁大廈維修或用梯偷取。他指出，街牌被移除後牆上都有黑色印記，證明裝修工並沒因塗大廈外牆油漆而拆牌，街牌是在大廈翻新後被偷，故留下印記，認為街牌被偷與維修無直接關係。

他補充，T字形街牌見證歷史演變，收藏家都認同最佳保育方法是「喺番原位」，除非建築物拆卸，才需將街牌送去博物館。他希望警方能運用「天眼」查案，當局亦要預防事件再發生。

另據香港01報導，其實T字形街牌屬於英國殖民年代之前的路牌設計，最早見於1910年後設立，根據十多年前的統計資料，全港大約有80塊T形街牌，主要集中於舊樓林立的灣仔區、中上環及深水埗區，全部依附於舊唐樓或舊式建築物的外牆上，其中深水埗北河街曾是全港擁有最多T字舊路牌的街道，最高峰曾記錄到共有8塊，及後因大廈重建及店舖裝修，不少街牌相繼消失。

據報導，根據路政署於2021年6月回覆深水埗區議會的資料顯示，當時區內現在的舊式街牌共有18塊，署方指全部經巡查均無異常狀況，位置分布於鴨寮街、福華街、基隆街、醫局街、北河街及九江街等，當時北河街仍有4塊街牌，如今北河街只剩餘兩塊。

一向有關注香港舊式街牌的長春社高級公共事務經理李少文提醒市民，該些街牌實際由路政署所管理，即屬政府財物，若刻意破壞或拆走收藏都屬犯法。而該些街牌都有法例規管保護，任何人都不能用物件遮蓋街牌，即使在大廈外牆搭棚維修而遮擋街牌，事前都須先知會路政署，署方應派員監察過程以確保街牌的狀況。