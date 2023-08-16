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香港人口老化嚴重 2046年每3人就有1長者

香港新聞組／香港16日電

香港政府統計處昨公布最新人口推算，居港人口至2046年中將突破800萬，達819萬人，未來整體人口大致維持上升趨勢，且自今年起至2046年，移入者將多於移出；並預期人口持續老化，至2046年中，65歲或以上長者人口會倍增，占總人口比率將由2021年20.5%增至36%，即由每5名港人有1人為長者，上升至每3人便有多於1人是長者。

明報報導，統計處以2021年中人口為基準，推算香港至2046年中的居港人口。處方表示，隨著疫情緩和及防控措施陸續放寬，促使不少疫情期間在外地的港人回港，加上內地及海外人士透過各項計畫移入香港，推算香港人口在今年會回升，未來亦會大致保持上升趨勢。

報導指出，統計處預期未來人口持續高齡化，撇除外籍家庭傭工，65歲或以上長者人口將在25年間增加近一倍，由前年145萬升至2046年274萬，增加129萬，相較之前25年（1996至2021年）約80萬升幅多約六成。

據報導，與此同時，統計處料香港生育率維持低水平，總和生育率（即每1000名婦女在一生中活產子女數目）將由前年772名，輕微回升至2046年938名，但整體仍低於疫情前過千名水平。住戶數目將由前年的267萬，增至2046年的308萬；住戶人數則由前年每戶平均2.7，下跌至2046年2.6。

社聯行政總裁蔡海偉認為，人口老化加劇幅度屬預期之內，其中移民潮令不少青年離港，其父母在未來數十年將逐漸成為長者，憂未來獨居及二老家庭的情况會再加劇，建議當局未來增加上門家居照顧服務，並就未來數十年擬建的院舍數目作更詳細規畫。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝說，除非香港出生率上升，否則人口老化現象難以改善，所帶來的問題及影響需靠維持健康的人口流轉紓緩，舉例美國及加拿大等同樣有人口老化問題，但當地輸入人才審批嚴謹，引入的均是優質且年輕專才，可為當地帶來持續的勞動力。

香港 疫情 移民

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