方便返學 「現代孟母」砸重金租屋

昔有孟母三遷成為佳話，今香港 也出現「現代孟母」，為了方便子女返學，甚至有家長砸重金租屋半山壹號。

綜合大公、文匯報報導，地產代理表示，暑假是租賃旺季，各區市場近期均錄得大量現代孟母遷居租賃成交個案。美聯物業九龍豪宅半山壹號分行首席高級營業經理羅潔儀表示，該行新近促成何文田皓畋2座高層D室租賃交易，實用面積698平方呎，新近獲租客 以月租2萬8000元（港元，下同，約3578美元）租入。她說，皓畋屬於小學34名校網，受到不少有意為子女「鋪路」的家長捧場。

香港置業西南區港島南豪宅專組高級營業經理譚浩智也表示，該行剛促成晉環1A座中層A室租賃交易，實用面積約1205平方呎；單位業主以6萬5000元（約8307美元）放租約兩個月後獲內地客洽詢，雙方經議價後減價約5000元，以6萬元承租（約7668美元）。據悉，新租客為私人醫療企業高管，因孩子在附近的國際學校上學，方便小孩與同學聯繫，因此看樓一次即決定承租。

香港置業西九龍深水埗分行區域董事方文偉說，該行日前促成一宗碧海藍天6座中層B室租賃交易，實用面積約494平方呎，單位以1萬9000元（約2428美元）放租僅兩日即獲區外客接洽，雙方經議價後以約1萬8500元（約2364美元）承租。新租客為醫護人員，同樣是心儀單位鄰近女兒學校。

另外，利嘉閣地產將軍澳–澳南分行首席聯席董事高樹超表示，該行新近促成將軍澳廣場5座低層F室交易，新買家為區外夫婦，原住新界區，因方便女兒未來考入大學而尋找將軍澳區單位，遂決定以812萬元（約103.7萬美元）買入單位。