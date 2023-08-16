港人口750萬3年首增 2大主因淨移入17.4萬人

香港今年年中人口約有749.8萬，止跌回升的主因是有17.4萬人口淨移入。（中通社）

香港 政府統計處昨發表香港人口臨時數字，今年年中約為749.8萬，較去年中734.6萬增逾15萬，回升至接近2019年高峰水平，升幅主要來自3.1萬單程證持有人和14.3萬其他香港居民移入；主因是去年下半年防疫 措施逐步放寬，留在外地的香港居民返港，加上內地及海外人士經各項計畫來港，令今年上半年錄得大量居民淨移入。

明報報導，統計處數據顯示，2023年中香港人口臨時數字為749萬8100，較去年中上升2.1%。香港人口自2019年中連續下跌，今次是去年底以來，再度錄得人口淨移入。若單計年中人口數據，今年是3年來首度錄得人口淨移入，並回復至接近2019年高峰的750萬7900人。

報導指出，政府統計處今年2月公布，2022年底香港人口臨時數字為733.32萬，是2016年以來最低，惟昨日公布去年底人口修訂數字為747.26萬，較去年底臨時數字多出13.94萬人。

報導說，根據人口推算，統計處預計未來23年淨遷移人口持續增長，繼今年17.4萬人，2024至2046年間每年亦會有4.6萬至7.3萬人淨移入。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，過去一年或有港人於疫後回流，加上專才計畫，造成人口數字及淨移入上升，但整體仍有不少人移出，而移民潮是否已停止仍待觀察。葉兆輝並預料出生率將持續下降。

另大公、文匯報報導，香港人口老化兼出生率持續偏低，家計會於去年9月至12月訪問1502名15至49歲已婚或現正同居的婦女，以及1052名配偶或伴侶，結果顯示香港夫婦平均子女數目延續過去數十年的下降趨勢，並由2012年的1.2名跌至去年的0.9名，為歷年來新低。同時，去年「無孩夫婦」的比率較5年前增加1.5倍至逾20%，並取代「一孩家庭」成為香港主流，而沒有子女的女性比率為43.2%。

不過，該個每五年一度的調查亦發現，接近一半受訪者視「二孩」為理想子女數目。想生或再生孩子的受訪女性比率，亦由2017年的15.3%大幅增至去年的22%。

葉兆輝表示，生育率下降為全球趨勢，認為香港下跌與結婚人數下跌及遲生育有關，「再加上女性結婚中位數達逾30歲，婚後生育機會減少」，形容看不見改善跡象。他指從研究結果可見，受訪夫婦需要各項經濟支援，包括逾半受訪者想要生育獎金、提高子女免稅額、託兒津貼、教育 資助及租屋資助等，「但除了錢之外，住屋困難、工作壓力大及找不到託兒服務等，亦會令生育意欲降低。」他強調要有整體配套合作，多管齊下才能鼓勵市民生育。