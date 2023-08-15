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8.26國際狗狗日 20隻「狗醫生」搭港鐵

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港鐵目前只容許導盲犬進入車廂，其他動物一律禁止。為推動社會共融，港鐵於26日舉辦「港鐵X國際狗狗日──一同認識狗醫生」活動，首次讓導盲犬以外的狗隻乘車。當日會有約20隻「狗醫生」於港鐵不同車廂出現。

香港01報導，每年8月26日為國際狗狗日（International Dog Day ），港鐵總經理梁靜雯表示，希望提升市民對「狗醫生」動物輔助治療的認識，故此作出特別安排，讓亞洲動物基金的義工帶領「狗醫生」乘搭港鐵。

全港現有逾百名「狗醫生」為長者、兒童及病患提供服務，透過人與狗的互動令治療對象舒緩壓力。「狗醫生」需通過反應考試，證明可於任何突發情況均表現冷靜。

亞洲動物基金義工會於活動當天穿上紅色衣服，以作識別。「狗醫生」進入港鐵站前，需要放在專用袋、背囊或箱內，義工與「狗醫生」只會使用列車車尾最後一卡車廂，車程期間狗隻身體部位不會外露，港鐵亦會預先了解義工路線。

梁靜雯指，此安排是為了不影響車務運作，顧及不同乘客的需要，如乘客對寵物過敏，則可使用列車其他車卡，兩者和洽相處。她呼籲乘客視「狗醫生」為一般乘客，不要觸摸牠們。

「狗醫生」又謂「治療犬」，亞洲動物基金項目經理邱瑪瑜指，兩歲以上犬隻如果性格溫馴、身體健康，並非漁護署列明的狗隻或秋田犬，以及已與主人一起生活6個月以上，則可以考試成為「狗醫生」。她續指，考官會模擬不同突發情況，包括抱緊狗隻、扯其尾巴和發出不同聲音，以測試狗隻的反應，所以成為「狗醫生」最重要「夠淡定」。

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