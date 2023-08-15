我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

香港航空業首輪獲批輸入2841外勞 地勤占最多

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港運輸業輸入勞工計畫第一輪申請已結束，航空業配額上限為6300個。運輸及物流局表示，2889宗申請之中共有2841宗獲批，占配額上限的45%，獲批配額最多的工種為地勤人員，其次是機坪服務員和飛機維修技工。

明報報導，港府推出運輸業輸入勞工計畫，其中航空業配額上限為6300人。計畫首輪申請期為今年7月17日至30日，有29間合資格公司申請共2889個輸入勞工配額，再經運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組審批。

據報導，運輸及物流局昨公布，有28間公司共2841個配額獲批，獲批配額最多的工種為地勤人員，占719個配額，其次是機坪服務員及飛機維修技工或技術員，分別獲批445個和390個。最少為獲批30個配額的飛機拖車司機。

報導引述運輸及物流局指出，有少數申請不符合其中一項計畫基本要求而未能全數獲批，基本要求包括擬申請的配額數目必須合乎全職本地員工與輸入勞工比例要求、申請人必須曾就申請配額的職位於本地招聘等。另外，有一宗申請因擬提供的工資低於該工種的工資中位數而未獲批准。

報導指出，運輸及物流局發言人表示，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復甦，當局和機管局會繼續就計畫相關事宜聽取小組意見，密切監察實施，當局會適時公布計畫下第二輪申請詳情。

報導稱，公共小巴或客車行業方面，運輸及物流局稱收到118名客運營業證持證人、共輸入1601名司機的申請。本地客車有32宗申請共689個司機；公共小巴有68宗申請共547個司機；跨境直通巴士則有18宗申請共365個司機，局方預計審批工作9月下旬完成。

勞工 香港 中共

上一則

證據不足 黎智英等7人「組織未經批准集結」撤罪

下一則

8.26國際狗狗日 20隻「狗醫生」搭港鐵

延伸閱讀

影／大吼「你是阿拉的奴隸嗎？」機上乘客揚言炸掉飛機…馬航急返航

影／大吼「你是阿拉的奴隸嗎？」機上乘客揚言炸掉飛機…馬航急返航
紐約香港龍舟節閉幕 大昌行奪冠

紐約香港龍舟節閉幕 大昌行奪冠
美聯社直擊：黎智英獄中獨囚 每天放風50分鐘 身形較兩年前消瘦

美聯社直擊：黎智英獄中獨囚 每天放風50分鐘 身形較兩年前消瘦
航空業 掀起豪華艙軍備賽

航空業 掀起豪華艙軍備賽

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現