香港親子關係、家庭快樂指數 疫後未明顯改善

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 社會疫後復常已近半年，一項有關「復常後親子關係及精神健康」的調查顯示，今年整體親子關係與家庭快樂指數的評分，與去年疫情 期間相比未見明顯改善。

綜合明報、文匯報報導，調查發現，親子關係評分疫後平均分3.63（5分滿分），15.68%家長認為與子女關係不及格，而家庭快樂指數疫後平均分為3.65分，對比疫情期間僅升0.03分。調查機構擔心，家長及學校在復常後太著重追趕學業，忽略學生精神健康。

香港家庭教育 學院上月中至本月初以電話訪問1033名中、小學及幼稚園家長，82.5%受訪家長表示子女情緒曾受疫情影響，約一成指子女在疫情期間幾乎每天感到情緒低落、抑鬱或絕望；逾九成家長直言子女的社交能力及學習進度在經歷疫情後轉差，精神健康受負面影響則近六成。八成半人提到，疫情停課期間孩子欠動力，做任何事都感到沉悶；近七成家長認為子女曾在疫情停課期間不願或害怕同人溝通接觸。

香港家庭教育學院總監、立法會議員狄志遠稱，調查結果可見，香港親子關係與家庭快樂指數對比疫情時未明顯改善，情况不理想，擔心家長及學校在復常後太著重追趕學業，忽略子女精神健康。

他認為，若子女長時間陷入情緒困擾，未來會更難治理情緒問題的後遺症，應及早介入並調整子女心態，建議政府設立關注學生精神健康專責小組，評估及跟進學生及家長的精神健康狀况，亦應加強公眾教育，使市民清楚如何管理情緒健康。

香港家庭教育學院建議，要做到疫後真正復常，家長應多傾聽子女的擔憂，鼓勵他們表達自己的情緒，並要秉持「關愛、尊重、包容、責任」的精神；9月開學在即，家長亦應及早與子女制定新學年目標與計畫，為適應環境及社交的改變做準備。