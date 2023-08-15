證據不足 黎智英等7人「組織未經批准集結」撤罪

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等7人，獲香港法院撤銷組織未經批准集結罪；圖為黎智英（右）7月28日在香港赤柱監獄放風運動。（美聯社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英 等7人昨天獲法庭撤銷一項「組織未經批准集結罪」。

綜合媒體報導，2019年「反送中 」運動爆發，同年8月18日，泛民主派在維多利亞公園舉行流水式集會，黎智英及大批泛民領軍人物參加，包括民主黨 前主席李柱銘和何俊仁、前立法會議員梁國雄、吳靄儀、李卓人和何秀蘭等。

當局其後拘捕黎智英等人，各人於2021年被地方法院裁定組織及參與未經批准集結罪名成立，黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭被判即時入獄8至18個月；李柱銘、何俊仁、吳靄儀被判囚11至12個月，緩刑2年，但各人不服判刑，提出上訴。

上訴庭認為，單憑他們站在前排無法取代實質指證他們組織集會的證據，昨早裁定各人「組織未經批准集結罪」上訴得直（勝訴），撤銷控罪，但維持各人「參與非法集結罪」原判，各人獲減刑3至6個月。

由於組織未經批准集結罪的定罪上訴得直，定罪及刑期獲撤銷，經計算後黎智英原被判囚12個月，現獲減刑至9個月；李卓人原被判囚12個月，現獲減刑至6個月；梁國雄原被判囚18個月，現獲減刑至12個月；何秀蘭原被判囚8個月，現獲減刑至5個月。

「反送中」結束後，黎智英等人先後多次被警方拘捕，除了上述「818」集會案外，也涉及其他示威集會，及因涉嫌違反國安法而被拘留至今。