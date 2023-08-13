李嘉誠7折售屋引發搶購 港媒：長江實業打折永遠跑第一

李嘉誠創辦的長實集團在香港打折賣房，共626套吸引逾3萬人次認購。（取自長江實業網站）

香港 首富李嘉誠創辦的長江實業旗下油塘新預售屋案「親海駅II」，近期宣布以市價7折銷售後，引起市場關注並引發香港市民瘋狂搶買。12日8時起，數以萬計香港民眾前來搶購，隊伍從鄰近一購物中心的大廳開始，一路越過一條橫跨主幹道的天橋，不少人排了數小時的隊才得以進入。

南華早報報導，截至12日21時，長實集團透露，本期所有公寓已全數售罄，成交金額估計達港幣46.7億元（折合新台幣約190.61元）。而該項目最終收票（指買家遞交「購樓意向書」，表示有認購新盤的意願，同時支付訂金）超過3.8萬票，成為香港歷來收票最多新盤「票王」，按12日首輪銷售626戶計算，超額認購約60倍。

報導稱，長江實業和香港實力雄厚的開發商協會緩和了民眾對價格戰迫在眉睫的擔憂。然而，長實集團這一「策略」引發了業內不少擔憂，「香港其他開發商可能會效仿該集團本次策略，在第3季提供更大的折扣」。

儘管如此，報導提到，過去的這個周末只是長江實業劇本中的一頁，因為李嘉誠多年來每次在房地產 市場低迷時，都會利用類似的定價策略來吸引市場注意力，並迅速清理庫存。

對此，仲量聯行香港辦事處主席曾俊華表示，「當市場不明朗時，長實集團總是第一個降價」。他說，作為開發商需要考慮機會成本，當然希望盡快收回資金，同時也能獲得利潤，「如果他們選擇持有庫存，開發商將受到兩方面的傷害：一是持有成本，二是現金本可以產生的收入回報」。

報導指出，1998年亞洲金融危機爆發後，長實集團於當時首次以低於市場平均價每平方英尺港幣4,147元的價格，出售位於青衣的盈翠半島（Tierra Verde）項目第一期，引發轟動。當時首日就售出1,400套，隨後於兩個月後推出的二期也以低價出售，幫助開發商售出全部1,781套單位，其中，大部分更在首日即售出。隨後長實集團分別於2001、2003、2009，以及2014年祭出類似的策略。

美聯集團香港及澳門住宅部首席執行長Sammy Po認為，「因為困難的金融環境，亞洲金融危機的餘波持續了幾年，並蔓延至房地產市場。但低價推出的新房仍然很受歡迎，購房者會蜂擁而至」。

報導還提及，今年早些時候，長實集團大幅降價清理旗下兩個項目的庫存。先是於2月將公司的南昌Seaside Sonata剩餘的10套公寓價格下調了10%至16%，立刻吸引買家上門，一推出就被搶購一空。3月下旬，因長實集團與新鴻基地產的二期項目將價格定為平均折扣17%，也吸引近5,000人冒雨在紅磡排隊，競投該項目首批400個單位。