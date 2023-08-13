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樓市撤辣？ 港房屋局長：審慎處理

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

對於有評論指樓市下跌，近期有新樓盤以較低價錢開售，港府會否考慮「撤辣」，房屋局局長何永賢表示，現時整個經濟環境仍有變動，因此影響市民入市的意欲，趨向審慎，但港府同期出售居屋超額認購27倍，認為市民置業的需求仍然十分大。

香港電台報導，港府早前推出私人發展商參建居屋「樂建居」計畫，何永賢在一個電視節目表示，計畫先總結東涌及柴灣兩幅地的經驗後，再公布第三幅地的選址，目前已有發展商表示可提供土地作居屋興建。

何永賢表示，相信有發展商看到市民的購買力，故以居屋價賣樓。

據報導，何永賢相信公屋輪候時間可於2026至2027年回落至4.5年，當中必須要有簡約公屋的幫忙。現時公屋流轉率有約1.5%，可騰空約1萬2000個單位，但未來仍需加強打擊濫用公屋問題，與土地註冊處合作，加強執法。

明報報導，對於發展商要求「撤辣」，何永賢以400多萬單位樓價為例，現時每月供款仍佔家庭收入中位數73%，較2003年起20年來的平均數約50%為高，重申要留意多項因素，如整個經濟環境都存在變動、利息會否上升影響市民入市意欲，形容政府現趨向審慎處理。

香港

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