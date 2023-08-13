告別美味 港2家老店賣豆品珍香園、大排檔長發麵家將消失

深水埗有逾半世紀歷史的長發麵家，11月將結業。(取材自「長發麵家」臉書)

香港 近期食肆出現「結業潮」，又2老店將消失。有61年歷史、以傳統豆品馳名的西灣河街坊老店「珍香園」，近日貼出通告表示因為租約期滿，即將於9月25日正式光榮結業；71年的深水埗大牌檔「長發麵家」，因所在位置須被收回作規畫發展，將於11月結業。

香港01報導，位於西灣河成安街12號地下的「珍香園」於1962年開業，據了解，該店為家族經營，已傳承至第三代接手打理。店內仍保留昔日的懷舊裝潢，前舖後廠更是現時罕見，而所售賣的自製豆漿、豆腐和豆花，為店方多年來堅持傳統製法，另有售賣市面少見的傳統小吃油糍、蘿蔔絲餅、葱油餅和鍋貼等，深受街坊歡迎。

據報導，由一架木頭車起家的深水埗大牌檔「長發麵家」，現傳承至第二代由馬氏三兄弟接手經營，歷經逾70個寒暑，難逃隱沒於時代洪流的命運。

報導稱，「長發麵家」自1950年初開業，現時由馬氏三兄弟繼承父業打理。在同一條街，另有兩個鐵皮大牌檔，只有「長發」專賣魚蛋粉。二哥馬少初指，父親早年移居香港，來港前在家鄉是一名「後鑊」（烹調），來港後和同鄉在酒樓打散工，在1950年代因大量內地移民 湧入香港，機緣巧合之下，父親與朋友用一架木頭車在耀東街合夥經營麵檔，由街頭露天擺賣，至取得當時市政局經營大牌檔牌照，做到今時今日的老字號。

報導指出，「長發」的魚蛋、魚片亦是自家製，由潮州師傅操刀，馬少初說：「每粒魚蛋都是手作，魚肉要一直浸在冰水，一做就兩個鐘，所以食每粒魚蛋其實都好珍貴。」