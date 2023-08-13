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涉違國安法被捕 港612基金10人獲釋

記者陳宥菘／綜合報導
香港警務處國家安全處日前拘捕10名人士，指他們涉嫌串謀612基金接受海外組織捐款，違反「香港國安法」，目前所有被捕人已獲准保釋。圖為「612人道支援基金」2019年召開記者會直播畫面。（取材自「612人道支援基金」臉書）
香港警務處國家安全處日前拘捕10名人士，指他們涉嫌串謀612基金接受海外組織捐款，違反「香港國安法」，目前所有被捕人已獲准保釋。圖為「612人道支援基金」2019年召開記者會直播畫面。（取材自「612人道支援基金」臉書）

香港警務處國家安全處10日拘捕10名「612人道支援基金」相關人士，指他們涉嫌串謀612基金接受海外組織捐款，支援逃亡海外人士或以金錢資助推動制裁香港的組織，違反「香港國安法」，其中包含612基金秘書處前職員卓佳佳和葉寶琳。警方12日表示，所有被捕人已獲准保釋，須於9月中旬向警方報到。

綜合港媒報導，被捕10人被控違反「國安法」的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動罪，除卓佳佳和葉寶琳，還包含被指控與612基金有關的人士。

葉寶琳12日凌晨獲准保釋，她離開馬鞍山警署時雙手合十，針對記者提問「解散兩年才被捕有何感受」未作回應，隨後在友人接載下離開。

「612人道支援基金」在香港反送中運動期間成立，是香港社運史上最大規模支援受傷或被捕者的信託基金，不過，隨著「國安法」實施後，612基金也已在2021年8月宣布停止運作，並在10月底正式解散秘書處。這次港警發起的拘捕調查，距離612基金停止運作已過2年。

612基金的5名信託人包括公民黨法律界前立法會議員吳靄儀、天主教香港教區榮休主教陳日君、大學教授許寶強、前立法會議員何秀蘭及歌手何韻詩。他們已於去年5月被以涉嫌「串謀勾結外國勢力罪」被捕，並獲保釋候查，而後遭控社團未依法註冊被罰款。

自由亞洲電台引述時事評論員桑普分析指，香港國安一直緊盯「612基金」，但礙於天主教香港教區榮休主教陳日君樞機的身分，不想影響中梵關係，因此先用「國安法」拘捕5名要員，最後用一條「較輕的」社團條例罪去懲罰他們，但國安「一直沒有放過他們」。桑普認為，陳日君一旦離世後，港警可能全面起訴「612基金」相關人士。

另有消息稱，這次被捕人士中有來自「國難忠醫」組織的人，該組織是由中醫學生及註冊中醫師組成的義工組織，在反送中期間專門為示威者提供醫療援助，並曾公開承認接受612基金資助。

港警表示，根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

香港 反送中 醫學

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