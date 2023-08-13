美禁令重擊 港擬補貼創科業 「對港搶人才帶來一點困難」

創新科技及工業局長孫東表示，香港計畫補貼科企落戶。（中通社）

美國限制企業投資 中國敏感科技領域，包括港澳地區在內，港府主責官員承認對香港 吸引投資、搶奪人才「帶來一點困難」，港府急擬發展創科企業對策，包括研究從未有過的補貼企業。

美國總統拜登 簽署行政命令，禁止私募股權和風險投資公司投資中國半導體、微電子、量子等技術領域。由於相關措施涵蓋港澳，有科技業者憂慮投資泡湯。

港府創新科技及工業局局長孫東除表態強烈反對，也承認美國禁令短期會影響香港在相關領域的海外投資，及對香港吸引人才、資金及企業帶來困難。指美國相關限制措施有45日諮詢期，香港政府會考慮抓住此機會進一步表達看法，相信包括美國商界在內的各方面人士皆會提出意見，美國在香港有巨大的利益，會堅持「互惠互利」原則，從多方面考慮及爭取。

孫東同時承認，早在美國禁令前，香港的學術氛圍已經受到影響，部分大學教授到海外開會時，申請簽證受到限制，影響人員交流。香港創科上流人才面對嚴重流失，香港政府正針對大學科研及人才投放資源，創造蓬勃創科生態環境，友善的人才政策，及在港生活環境，期望將前線科技人才，由目前的5萬人，增加至10萬人以上。

他說，相關方便中國大陸及海外創投資金到香港的預案，已準備出爐，現在港府考慮對重點企業補貼。他稱香港引進企業是全社會的事情，港府創科局已接觸超過130間企業，其中25間較具代表性的科技企業已經或準備落戶香港，不少是市值或估值過百億港元，它們普遍計畫在數年內在香港投資過億港元及招聘數十至上百人。

他說，香港政府正在研究，對重點企業補助，因為不同國家如中國大陸、新加坡或歐美都會以真金白銀補貼重點企業，香港長期沒有相關補貼文化，但是香港科學園本身已有類似計畫，港府有意先從科學園開始，再考慮擴大範圍。譬如，一個企業來投資數億港元，港府將會按一定百分比直接現金補貼支持。

對於拜登上周簽署行政命令，孫東稱「青山遮不住，畢竟東流去」，新一代科技和產業革命浪潮不會因此停止，「東升西降」的發展格局不會改變。