我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

涉違國安法 香港「612人道支援基金」10被捕者獲保釋

記者陳宥菘／即時報導
香港警務處國家安全處日前拘捕10名人士，指他們涉嫌串謀612基金接受海外組織捐款，違反「香港國安法」，目前所有被捕人已獲准保釋。圖為「612人道支援基金」2019年召開記者會直播畫面。（取材自「612人道支援基金」臉書）
香港警務處國家安全處日前拘捕10名人士，指他們涉嫌串謀612基金接受海外組織捐款，違反「香港國安法」，目前所有被捕人已獲准保釋。圖為「612人道支援基金」2019年召開記者會直播畫面。（取材自「612人道支援基金」臉書）

香港警務處國家安全處10日拘捕10名「612人道支援基金」相關人士，指他們涉嫌串謀612基金接受海外組織捐款，支援逃亡海外人士或以金錢資助推動制裁香港的組織，違反「香港國安法」，其中包含612基金秘書處前職員卓佳佳和葉寶琳。警方12日表示，所有被捕人已獲准保釋，須於9月中旬向警方報到。

綜合港媒報導，被捕10人被控違反「國安法」的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動罪，除卓佳佳和葉寶琳，還包含被指控與612基金有關的人士。

葉寶琳12日凌晨獲准保釋，她離開馬鞍山警署時雙手合十，針對記者提問「解散兩年才被捕有何感受」未作回應，隨後在友人接載下離開。

「612人道支援基金」在香港反送中運動期間成立，是香港社運史上最大規模支援受傷或被捕者的信託基金，不過，隨著「國安法」實施後，612基金也已在2021年8月宣布停止運作，並在10月底正式解散秘書處。這次港警發起的拘捕調查，距離612基金停止運作已過2年。

612基金的5名信託人包括公民黨法律界前立法會議員吳靄儀、天主教香港教區榮休主教陳日君、大學教授許寶強、前立法會議員何秀蘭及歌手何韻詩。他們已於去年5月被以涉嫌「串謀勾結外國勢力罪」被捕，並獲保釋候查，而後遭控社團未依法註冊被罰款。

自由亞洲電台引述時事評論員桑普分析指，香港國安一直緊盯「612基金」，但礙於天主教香港教區榮休主教陳日君樞機的身分，不想影響中梵關係，因此先用「國安法」拘捕5名要員，最後用一條「較輕的」社團條例罪去懲罰他們，但國安「一直沒有放過他們」。桑普認為，陳日君一旦離世後，港警可能全面起訴「612基金」相關人士。

另有消息稱，這次被捕人士中有來自「國難忠醫」組織的人，該組織是由中醫學生及註冊中醫師組成的義工組織，在反送中期間專門為示威者提供醫療援助，並曾公開承認接受612基金資助。

港警表示，根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

香港 反送中 醫學

上一則

克魯曼：中國內政出問題 全球安全將帶來更大威脅

延伸閱讀

新州破獲假結婚集團 「家族經營」3人被捕

新州破獲假結婚集團 「家族經營」3人被捕
違反保釋條件 法官令FTX創辦人班克曼-佛萊德回監

違反保釋條件 法官令FTX創辦人班克曼-佛萊德回監
中國恢復團隊出境遊 美聯航增LA/香港直飛航班

中國恢復團隊出境遊 美聯航增LA/香港直飛航班
將1歲女兒留車中5小時 紐約公校圖書管理員被捕

將1歲女兒留車中5小時 紐約公校圖書管理員被捕

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子