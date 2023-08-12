香江觀察／香港夜生活 能否再度喧囂

香港立法會議員提出建「有香港特色的夜市」引起熱議。圖為香港大排檔。(中新社資料照片)

香港 近來有個話題叫夜市，那是因一位立法會議員提出，應建「有香港特色的夜市」而起，有人大讚，認定香港早就應該重振夜市雄風；也有人搖頭，說以目前市面清淡，餐廳酒樓的早午晚市大不如前，更別說夜市了。

在人們的印象中，香港之夜應該比香港的白天更迷人，香港人都是夜不收，香港街面如港產片那樣入夜又成一個世界，銅鑼灣百貨公司的霓虹燈、灣仔的酒吧、油麻地廟街的攤檔等等，都是越夜越瘋狂。

既然有人提出香港應建夜市，至少是說香港夜晚已沒那麼熱鬧，去處不多了。提出建夜市的邵家輝，是代表批發及零售界立法會議員，他說是去泰國有感受，覺得夜晚應該有東西可吃、有東西可買。雖然說了個「香港特色」，他還提議可以參考台灣、大陸和南韓經驗，既要吸引遊客，又要吸引香港本地人，去推動香港本地經濟。

夜市之議，港府方面沒什麼回應，看來興趣不那麼大，倒是香港不少專欄作者在討論應該怎麼建，在哪裡來建等等。這些夜市之議，多來自早年香港夜生活的懷念，不說上世紀80年代尖東、灣仔是如何的燈紅酒綠，就是香港97之後，旺角午夜的人頭攢動，也曾令大陸觀光 客震撼。

有人說香港之夜，不知不覺已變得冷清，很多人都在怪疫情 ，說那三年一過，香港就回不去了。其實不能全怪疫情，香港之夜，至少有30年的漸變過程，那都是不知不覺由熱轉冷。比如97前香港夜總會熄燈，冷落了銷金之地尖東；97後的北上深圳東莞，令香港夜生活相關的行業就那麼慢慢消失，一回頭才發現，夜裡想吃串魚蛋都沒了可能。