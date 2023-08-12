內地出國鬆綁 料香港十一旅客少1成

8月正值暑期假期，香港迎來旅遊旺季，不少遊客從各地到香港遊玩。圖為尖沙咀一帶遊人多。(中通社)

香港 旅遊業正逐漸復甦，旅遊發展局昨日公布，7月約360萬旅客訪港，按月上升31%，整體恢復至疫前約七成。內地客續為香港最大客源，7月有八成旅客來自內地；惟從客量恢復速度而言並非最快，菲律賓及泰國 訪港客量各恢復至疫前同期逾九成，內地客則僅疫前七成。

由於內地前日起恢復往日韓歐美旅行團，酒店業主聯會指內地客出行選擇更多，下半年來港意欲可能減低，估今年十一黃金周內地客較預期少約一成。

港媒報導，根據旅發局數據，今年首7個月共有近1650萬旅客人次訪港，當中約八成、1300多萬為內地客。然而，港人北上人數卻相對更多。據深圳市口岸辦統計，自今年1月8日恢復通關至8月6日，深圳陸路口岸出入境旅客共7526萬人次，日均36萬人次，恢復至2019年的58%。其中，港籍旅客5257萬人次，占總旅客70%。7月深港通關日均48萬人次，為2019年同期的78%。

明報報導，今年首7個月訪港旅客中約八成為內地客，惟不論整體及內地客量，均只及疫前的四成，另外，內地10日起恢復赴日韓歐美旅行團，旅遊業議會預料今年十一黃金周內地客遊港較預期少約一成，促請港府下半年更多舉辦及加強宣傳大型盛事及展覽，吸引更多旅客及商務客留港過夜。

旅發局總幹事程鼎一說，香港旅遊業正穩步復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復最快，例如7月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過九成；其次為內地市場，恢復水平約七成。惟業界憂慮內地復辦更多出境團後，客源會流走。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉分析，上半年香港酒店入住率高，是受惠於不少會議展覽在港復辦，多了商務客留港過夜，但一般旅客不少為當天來回；下半年客量可否維持升勢，視乎內地客會否轉到其他地方旅遊，以及香港會議展覽數量。

旅議會主席徐王美倫估計，今年十一黃金周客量或較預期減約一成，因為內地已恢復日韓、歐美遊，然而內地客訪港仍較方便便宜，香港仍有優勢，惟港府須做好準備迎接挑戰，續辦更多活動提升競爭力。

關於有許多港人北上，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，香港人前往大灣區 探索是值得支持的，但政府亦應在香港發展夜市，以吸引更多大灣區的旅客來港消費。大灣區除了白天有很多地標景點可前往外，夜景亦很好，相反香港晚間的活動較少。他認為商場和發展商可考慮舉辦一些特色活動，讓港人和旅客均可前往消費，將香港發展成「不夜城」。