我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

7月360萬人次訪港 300萬是內地客

香港新聞組╱香港12日電
香港旅發局公布7月訪港旅客數字約為360萬人次，月升31%，日均旅客量為11.6萬人次。圖為旅客在香港尖沙咀遊玩。(中新社)
香港旅發局公布7月訪港旅客數字約為360萬人次，月升31%，日均旅客量為11.6萬人次。圖為旅客在香港尖沙咀遊玩。(中新社)

香港旅發局昨公布最新訪港旅客數字，7月約有360萬人次，其中300萬為內地客；香港酒店業表示，疫後內地客在港過夜比率大減，而海外旅客恢復速度遠遜預期，以致業界經營狀況欠佳，呼籲控制房價吸引遊客，並要求港府加大力度掃蕩無牌賓館、劏房「民宿」，維護業界權益，保障旅客安全。

香港01報導，旅發局昨日向超過700名來自本地的旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪等旅遊業界代表，分析香港旅遊業最新趨勢，例如高鐵出行愈趨流行；文化、藝術及綠色旅遊在年輕客群中愈來愈受歡迎；因購物而來港的旅客比率呈減少趨勢；會議、展覽及獎勵旅遊復甦強勁。

旅發局表示，未來的重點工作包括繼續邀請海外業界、傳媒、明星、KOL等訪港，以「親身體驗，眼見為實」宣傳香港旅遊；並透過舉辦旗艦盛事，如單車節、跨年倒數等，吸引旅客來港；並針對客源市場作出宣傳，如運用年輕人愛用的社交媒體推廣香港。

旅發局總幹事程鼎一指出，隨著疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，局方未來數個月會繼續邀請不同人士訪港，親身體驗香港的旅遊樂趣，製造更多正面口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗艦盛事，吸引旅客來港。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成指出，劉功成表示，香港賓館今年暑假旺季的平均入住率僅五、六成，雖較平時提升，但仍遠遜疫情前水平。

他說，三年疫情令內地旅客的消費模式改變，大多數內地客減少留港過夜，「畢竟內地酒店成本低，便宜很多，房間面積也較為寬敞。」同時，香港越來越多劏房「民宿」搶客，希望政府加大掃蕩力度。

他又呼籲業界和各界善待內地旅客，歡迎更多內地旅行團訪港：「內地旅行團對業界生存至關重要，對零售、餐飲都十分重要。今時不同往日，再不笑臉迎客，改善服務素質提高接待能力，各行各業都難以全面復常。」

香港 疫情 民宿

上一則

搶鋰礦 四川探礦權競拍飆1771倍、破10億元

下一則

王毅晤李顯龍 批美衝撞中國紅線

延伸閱讀

中國恢復團隊出境遊 美聯航增LA/香港直飛航班

中國恢復團隊出境遊 美聯航增LA/香港直飛航班
「封神」妲己被起底 愛跑夜店、與房祖名交往過

「封神」妲己被起底 愛跑夜店、與房祖名交往過
國安法下 港議員切斷與公公關係 學者：「沒聽過港人這樣」

國安法下 港議員切斷與公公關係 學者：「沒聽過港人這樣」
港國安處又逮10人 控勾結外國煽暴 資助逃亡海外港人

港國安處又逮10人 控勾結外國煽暴 資助逃亡海外港人

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子