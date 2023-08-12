7月360萬人次訪港 300萬是內地客

香港旅發局公布7月訪港旅客數字約為360萬人次，月升31%，日均旅客量為11.6萬人次。圖為旅客在香港尖沙咀遊玩。(中新社)

香港 旅發局昨公布最新訪港旅客數字，7月約有360萬人次，其中300萬為內地客；香港酒店業表示，疫後內地客在港過夜比率大減，而海外旅客恢復速度遠遜預期，以致業界經營狀況欠佳，呼籲控制房價吸引遊客，並要求港府加大力度掃蕩無牌賓館、劏房「民宿 」，維護業界權益，保障旅客安全。

香港01報導，旅發局昨日向超過700名來自本地的旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪等旅遊業界代表，分析香港旅遊業最新趨勢，例如高鐵出行愈趨流行；文化、藝術及綠色旅遊在年輕客群中愈來愈受歡迎；因購物而來港的旅客比率呈減少趨勢；會議、展覽及獎勵旅遊復甦強勁。

旅發局表示，未來的重點工作包括繼續邀請海外業界、傳媒、明星、KOL等訪港，以「親身體驗，眼見為實」宣傳香港旅遊；並透過舉辦旗艦盛事，如單車節、跨年倒數等，吸引旅客來港；並針對客源市場作出宣傳，如運用年輕人愛用的社交媒體推廣香港。

旅發局總幹事程鼎一指出，隨著疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，局方未來數個月會繼續邀請不同人士訪港，親身體驗香港的旅遊樂趣，製造更多正面口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗艦盛事，吸引旅客來港。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成指出，劉功成表示，香港賓館今年暑假旺季的平均入住率僅五、六成，雖較平時提升，但仍遠遜疫情 前水平。

他說，三年疫情令內地旅客的消費模式改變，大多數內地客減少留港過夜，「畢竟內地酒店成本低，便宜很多，房間面積也較為寬敞。」同時，香港越來越多劏房「民宿」搶客，希望政府加大掃蕩力度。

他又呼籲業界和各界善待內地旅客，歡迎更多內地旅行團訪港：「內地旅行團對業界生存至關重要，對零售、餐飲都十分重要。今時不同往日，再不笑臉迎客，改善服務素質提高接待能力，各行各業都難以全面復常。」