國安法下 港議員切斷與公公關係 學者：「沒聽過港人這樣」

立法會議員容海恩。（中通社）

兩屆立法會議員、建制派新民黨副主席容海恩之前「大義滅親」和公公袁弓夷脫離翁媳關係，她的作法，學者說「沒聽過香港 人會這樣子的」，也直言國安法緣故，「導致牽扯在內的人會用各種手法，來表達自己跟案件沒有太大的關係。」

BBC報導，容海恩的家翁（公公），是現年74歲的「香港議會」發起人袁弓夷，被指計畫發起公投推翻中央及港府，勾結海外反華政客組織，7月初被香港警方國安處懸紅100萬港元（約12.7萬美元）通緝 。立場親北京 的容海恩早於去年8月就曾登報宣告「脫離爺媳（翁媳）關係」。

研究中國問題的新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎說，容海恩這種做法讓人相當疑惑，很戲劇化，以前也沒聽過香港人會這樣子的。「這正正反映了國安法過度模糊、範圍過廣，觸法的原因不清楚，導致牽扯在內的人會用各種手法，來表達自己跟案件沒有太大的關係。」

報導指出，容海恩的言論讓網絡音樂人「晴天林」的相關惡搞歌曲《大義地滅親》在YouTube衝破百萬點擊。歌詞諷刺「這個政治朋友為大局至上，犧牲屋企（家庭）妄想可得到讚賞，個個斷絕來往變作了污點，大義大國當前以後別來電」，又質疑她「若是斷六親又為何不離婚」。

據報導，身在英國的袁弓夷表示諒解兒媳的行為，認為被迫表態是強權下的常態。「我同情所有被壓制的中國人，她要生存、要吃飯、要保護家人就只能表態。」被問到是否擔心身在香港的子女時，袁弓夷說子女已是成年人，相信他們懂得保護自己。

容海恩和丈夫、政治學者袁彌昌7月時曾被警員突擊登門搜查，並被帶到警署問話。袁家至今共有6人被帶走問話，另外7名被懸紅通緝的流亡港人在港家屬也被帶走調查，香港特首李家超被問到警方行動是否製造「白色恐怖」，他重申國安法「只是針對一小撮人、保護絕大部分市民」。

但學者認為，港府的做法已造成寒蟬效應。莊嘉穎說：「在正常法治國家，是否有親情關係、友情關係是不相干的，重點是你有沒有犯罪。現在扯到家人，就有點文革的味道，好像回到法治不那麼完善的時候。」

當「通緝犯兒媳」與「愛國者治港」的身分重疊，容海恩的政治前途會否受阻，甚至拖累她所屬的新民黨？現居英國的香港公共政策學者鍾劍華分析指，北京主導「愛國者治港」的選舉制度改革，讓立法會變成90席，容海恩才能連任。所以她更想劃清界線表現忠誠。