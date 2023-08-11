袁弓夷一家人 4種政治立場

袁彌昌妻子、立法會議員容海恩。（路透）

香港 電台《鏗鏘集》2020年10月曾製作「袁氏這一家」特輯介紹袁家的四種政治路線，父親袁弓夷踴躍呼籲美國消滅中共，女兒袁彌明為人民力量前主席，屬「激進民主派」，兒子袁彌昌自詡中間派，兒媳容海恩則是親北京 的「深藍」建制派，一家人政治立場南轅北轍。

BBC報導，節目中，容海恩與袁彌明隔空對罵，又說曾叫丈夫袁彌昌勸導父親袁弓夷不要「反共」，「我先生是他兒子，會不會令人擔心呢？」袁弓夷當時越洋受訪表示尊重容的政治立場，又預言：「她遲早同我撇清關係，正常的，我一點都不會怪她。」

夾在父親與妻子中間的袁彌昌也早於2020年6月受訪時指，他的家庭是香港政治光譜的縮影，國安法實施後他父親的行動可能觸犯法例，令家庭不再容易團圓，形容是悲劇。

袁彌昌過去幾年以中間派學者的姿態，先後加入三個政治組織，他與建制派關係密切，但在反修例示威前夕強烈表態反對政府修訂《逃犯條例》，甚至在社交媒體上載遊行照片指「香港再覺醒」。

袁彌昌的政治立場經常被指是「騎牆派」。7月中旬他在明報撰文，評論內地知名博客靖海侯論國安法被「泛化利用」的文章，指「國安法治港」在中美關係緩和後不可持續，質疑目前的「治港方程式出問題」。

新加坡 國立大學政治學副教授莊嘉穎認為，袁家曾經象徵著香港社會的多元性，不同立場的人都有他們的聲音和位置，國安法下卻越來越單一。