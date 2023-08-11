我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

袁弓夷一家人 4種政治立場

香港新聞組╱香港11日電
袁彌昌妻子、立法會議員容海恩。（路透）
袁彌昌妻子、立法會議員容海恩。（路透）

香港電台《鏗鏘集》2020年10月曾製作「袁氏這一家」特輯介紹袁家的四種政治路線，父親袁弓夷踴躍呼籲美國消滅中共，女兒袁彌明為人民力量前主席，屬「激進民主派」，兒子袁彌昌自詡中間派，兒媳容海恩則是親北京的「深藍」建制派，一家人政治立場南轅北轍。

BBC報導，節目中，容海恩與袁彌明隔空對罵，又說曾叫丈夫袁彌昌勸導父親袁弓夷不要「反共」，「我先生是他兒子，會不會令人擔心呢？」袁弓夷當時越洋受訪表示尊重容的政治立場，又預言：「她遲早同我撇清關係，正常的，我一點都不會怪她。」

夾在父親與妻子中間的袁彌昌也早於2020年6月受訪時指，他的家庭是香港政治光譜的縮影，國安法實施後他父親的行動可能觸犯法例，令家庭不再容易團圓，形容是悲劇。

袁彌昌過去幾年以中間派學者的姿態，先後加入三個政治組織，他與建制派關係密切，但在反修例示威前夕強烈表態反對政府修訂《逃犯條例》，甚至在社交媒體上載遊行照片指「香港再覺醒」。

袁彌昌的政治立場經常被指是「騎牆派」。7月中旬他在明報撰文，評論內地知名博客靖海侯論國安法被「泛化利用」的文章，指「國安法治港」在中美關係緩和後不可持續，質疑目前的「治港方程式出問題」。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎認為，袁家曾經象徵著香港社會的多元性，不同立場的人都有他們的聲音和位置，國安法下卻越來越單一。

香港 新加坡 北京

上一則

內地解禁旅行團 港旅遊業界受惠

下一則

港國安處又逮10人 控勾結外國煽暴 資助逃亡海外港人

延伸閱讀

「以前沒聽過香港人這樣」 國安法讓女議員容海恩大義滅親

「以前沒聽過香港人這樣」 國安法讓女議員容海恩大義滅親
馬斯克政治立場不明 星鏈網路安全令各國不安

馬斯克政治立場不明 星鏈網路安全令各國不安
國安法3年 在港日企憂慮比率反升 1成考慮縮編或撤離香港

國安法3年 在港日企憂慮比率反升 1成考慮縮編或撤離香港
袁弓夷長女 從美返港赴婚宴遭查 其他子女在港也被查

袁弓夷長女 從美返港赴婚宴遭查 其他子女在港也被查

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦