長實折讓賣新盤 親海駅Ⅱ膺票王

親海駅Ⅱ低價促銷見效，累積收票破香港紀錄。圖為買家參觀排成人龍。(取材自臉書)

長實集團大幅折讓價推售油塘親海駅Ⅱ的奇招收到成效，首輪銷售的認購登記昨日截止，共錄得約3.4萬票，締造新盤收票紀錄。

大公報報導，長實親海駅Ⅱ明日將首輪發售該期數全數626伙標準分層戶，折實平均呎價1萬4868港元（約1900美元），較同區新盤折讓逾一成半，

據報導，長實低價促銷，帶起新一輪認購登記熱潮，自上周六正式接受認購登記以來，數字連日跳升，由首日約3000多票，至前日已躍升至2萬多票，昨日截止登記，票數更大幅推高至約3.4萬票，刷新26年前由青衣灝景灣第1期所創3.04萬票的香港 新盤首輪認購登記紀錄，亦超越新世界於2021年6月進行大圍柏傲莊Ⅲ第3輪銷售時的3.05萬票，締造認購登記新紀錄，成為香港票王。

由於認購人數眾多，加上開售當日以現場抽籤方式揀樓，屆時料同一時間內會逾5000人到場，為免售樓現場過於擠擁，容易發生意外，長實營業部首席經理郭子威呼籲每組登記客連代理不能多於三人到場揀樓。

郭子威表示，該盤票源中有約兩成，為正在申請或居於資助房屋的市民，整體計七成客源來自九龍東。