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內地解禁旅行團 港旅遊業界受惠

香港新聞組／香港11日電
文化及旅遊部恢復旅行團出遊至更多海外國家，香港旅遊業界認為，可能間接讓香港業界受惠。(中通社資料照片)
文化及旅遊部恢復旅行團出遊至更多海外國家，香港旅遊業界認為，可能間接讓香港業界受惠。(中通社資料照片)

中國文化及旅遊部昨日公布，恢復旅行團出遊至更多海外國家，當中包括日韓、歐美等地區。香港旅遊業界認為，內地旅行社可出售的旅遊產品有限，部分至今可能還未復業，即解禁後內地旅遊業復甦，反而可間接讓香港業界受惠。

香港01報導，根據旅發局的資料，截至本月已有1288萬名旅客訪港，當中約1000萬來自內地。不過旅監局的數字卻顯示，內地入境團旅客只占當中約72萬人，相比疫情及社會運動爆發前，仍有一段距離。當時2018年便錄得近211萬人。

內地昨日公布第三批放寬名單，可參與旅行團前往日韓、歐美等地，即香港並非是唯一的旅遊目的地。翻查資料，2019年有約950萬名內地旅客前往日本，占外國旅客人數的三分之一。但旅遊促進會總幹會崔定邦認為，新措施並不會影響赴港的內地旅客數量，反而樂見內地旅遊氣氛恢復，

據報導，崔定邦強調，旅遊業需要雙向運作，不同國家的旅客往來產生需求，可促使航班增加，並間接讓香港旅遊業受惠。他並認為，內地的旅遊政策在疫情前變化不大，不擔心未來會再更改措施。

不過，縱橫遊行政總裁袁振寧則預期將大受影響，他舉例，如內地直航日本的需求大增，日本的航空公司或抽調香港的飛機至內地航線，但同時經香港轉機的內地旅客則會減少，機位的供應有待觀察。但他透露，旅行社目前向航空公司預訂冬季出發的機票，已加價5至10%，「機票肯定貴過上半年。」

報導稱，袁振寧表示，日本的旅遊業自疫情後，同樣遭遇人手流失的問題，預料內地旅行團會令當地求過於供，酒店房更為緊絀，景點一票難求，價格亦隨之飆升。他認為，日本的承載力已接近上限，例如他於6月曾前往清水寺，僅買雪糕便需排隊15分鐘。

香港 日本 疫情

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