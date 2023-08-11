港國安處又逮10人 控勾結外國煽暴 資助逃亡海外港人

葉寶琳被帶往其兼職的天主教書店「塔冷通心靈書舍」調查，至下午近6時被帶走。她離開時被鎖上手銬，面帶笑容向傳媒展示OK手勢。(路透)

香港 警方國安處人員昨早依國安法拘捕了10人，指稱他們涉嫌串謀「612人道支援基金」接受海外組織捐款，然後用來資助逃亡海外的港人等。

綜合媒體報導，警方昨天早上根據法庭手令，搜查被捕人士的住所及辦公處所，檢獲有關文件及電子通訊工具，行動中拘捕了4男6女，全部被扣查；這項行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

據報導，警方指他們串謀「612基金」接受境外組織捐款，然後向支援逃亡海外的人或發起制裁香港的組織提供金錢資助。

目前警方尚未對外公布這次行動的細節。

據了解，被捕人包括612基金前職員卓佳佳及葉寶琳，另有被捕人為中醫診所「國難忠醫」成員，該組織曾為2019年示威者義診。據悉警方認為612基金資助「國難忠醫」，誘使示威者做出違法暴力行為。

「國難忠醫」網頁顯示，組織2019年10月成立，2020年4月曾捐口罩 予美國醫護人員，及後再有不同診所加入，現有5間診所提供中醫服務。國難忠醫成立初期為示威者中醫義診，包括如何應對催淚彈等，成員受訪曾稱營運資金來源為612基金及捐款，專頁曾發文顯示收取50多萬元（港元，下同，約6.39萬美元）「612資助」，並捐出10萬元予612基金，據悉警方因而認為612基金資助「黑暴組織」，利用金錢「誘使」示威者做出違法暴力行為。

2019年，香港爆發「反送中 」運動，反對政府修訂逃犯條例。同年6月以後，示威演變成為大規模衝突，許多人被捕。

泛民主派政黨及團體其後成立「612」基金，透過籌款協助被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

去年5月，警方依國安法拘捕了基金5名信託人及施城威，信託人是天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、立法會前議員吳靄儀和何秀蘭、藝人何韻詩、嶺南大學前學者許寶強。

當時警方指他們涉嫌請求外國或境外機構對香港實施制裁，涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反國安法第29條。

但警方其後只是依社團條例起訴陳日君等五人及秘書施城威，指他們沒有在特定時間內為基金申請註冊或申請豁免註冊，案件於去年底審結，各人被法院裁定違反社團條例罪成，各被罰2500元至4000元不等。

「612」基金前年已宣布停運，但國安處其後曾根據國安法的規定，向法院申請「提交物料令」，要求基金相關人士提供眾籌詳情、帳戶資金往來、捐款用途、支援項目、捐款人和受助人等資料。