「以前沒聽過香港人這樣」 國安法讓女議員容海恩大義滅親

香港立法會議員容海恩表示，若知悉家翁袁弓夷的行蹤，「必定毫無疑惑」向警方舉報。（路透）

最近一個多月，香港 社會很關心一位女性公眾人物的家庭婚姻狀況，甚至不時傳出她離婚的假消息。她並不是娛樂圈明星，而是「愛國者治港」下的兩屆立法會議員、現年42歲的建制派新民黨副主席容海恩。

BBC中文報導，7月24日清晨，她和丈夫、政治學者袁彌昌仍在睡夢中，十多名警員突擊登門搜查，檢取寓所內的電腦和手機，並帶兩人到警署問話，歷時三小時。

這是因為她身在海外的家翁（公公）、現年74歲的「香港議會」發起人袁弓夷，7月初被香港警方國安處懸紅100萬港元（約美元12萬7000元）通緝 。

「香港議會」發起人袁弓夷，日前被香港警方國安處懸紅100萬港元通緝。（取材自臉書）

袁弓夷被指計劃發起公投推翻中央及港府，勾結海外反華政客組織，在不同場合要求外國制裁中國和香港等，涉嫌干犯國安法的「顛覆國家政權」和「勾結外國或者境外勢力」罪行。

對此，立場親北京的容海恩早於去年8月就曾登報宣告「脫離爺媳（翁媳）關係」，她指「作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下」，因袁弓夷涉違《港區國安法》而作出該決定。

袁弓夷被懸紅通緝後，容海恩隨即在電台節目公開呼籲家翁「回港自首」，並說已提醒正在海外的丈夫袁彌昌在法律或錢銀方面要小心。而她被帶到警署問話後召開記者會，表示自己是清白，全力配合警方調查，若知悉家翁行蹤「必定毫無疑惑舉報」。

她多次強調，與家翁「道不同不相為謀」，撇清關係是為了「保護家人」。

「這種做法讓人相當疑惑，很戲劇化，以前也沒聽過香港人會這樣子的。」 研究中國問題的新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對BBC中文說。「這正正反映了國安法過度模糊、範圍過廣，觸法的原因不清楚，導致牽扯在內的人會用各種手法，來表達自己跟案件沒有太大的關係。」

而容海恩作為建制派政治人物，也多了一層複雜性。「她可能是出於恐懼，也可能是出於計算，想用這麼絕的行為去表示對北京的忠誠度，作為一種政治籌碼。」

香港警方國安處7月3日高調宣佈每人懸紅100萬港元，總共通緝8名海外港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。

容海恩的言論每次都引起香港輿論嘩然，甚至讓網絡音樂人「晴天林」的相關惡搞歌曲《大義地滅親》在YouTube衝破百萬點擊。歌詞諷刺「這個政治朋友為大局至上，犧牲屋企（家庭）妄想可得到讚賞，個個斷絕來往變作了污點，大義大國當前以後別來電」，又質疑她「若是斷六親又為何不離婚」。

BBC中文記者多次以電話及短訊方式聯繫容海恩，查詢其家庭婚姻狀況及這些事件對她政治前途的影響，她表示沒有補充。她的丈夫袁彌昌亦婉拒受訪。

身在英國的袁弓夷則對本台表示諒解兒媳的行為，認為被迫表態是強權下的常態。「我同情所有被壓制的中國人，她要生存、要吃飯、要保護家人就只能表態。如果我因此而生氣，就中了中共 的奸計，因為他們就是擅長讓人互相監管和告發，用人民鬥人民。」

袁弓夷近期曾與袁彌昌在海外見面，袁父強調與子女聯繫是親情關係的平常事，不應被污名化，「中共搞到好像跟家人見面都有罪，其實就算我在坐牢，見家人也是正當合法的，更何況我是清白的。違反一國兩制、《中英聯合聲明》的是中共，有罪的是他不是我。」

被問到是否擔心身在香港的子女時，他說子女已是成年人，相信他們懂得保護自己。「我勸每一個子女離開香港，直至中國共產黨消失，但他們也有他們的信仰自由、政治自由、行動自由，我一直為香港爭取自由，當然也要尊重他們的自由。婚姻是他（袁彌昌）選的，留在香港也是他選的。」

袁家至今共有6人被帶走問話，除了容海恩和袁彌昌夫婦，袁弓夷的長女袁彌望也在美國返港後被帶走調查。此外，袁弓夷的第二任前妻Stephanie Downs丶四子袁彌滿及五女袁彌淑在相隔數天的另一次行動中受查。

換言之，當局在過去一個多月內6次針對被通緝8人的家屬展開行動，帶走至少18人，但暫時未有家屬被捕。