我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難

拜登稱中國「定時炸彈」 憂經濟、人口威脅他國

「以前沒聽過香港人這樣」 國安法讓女議員容海恩大義滅親

香港新聞組／即時報導
香港立法會議員容海恩表示，若知悉家翁袁弓夷的行蹤，「必定毫無疑惑」向警方舉報。（路透）
香港立法會議員容海恩表示，若知悉家翁袁弓夷的行蹤，「必定毫無疑惑」向警方舉報。（路透）

最近一個多月，香港社會很關心一位女性公眾人物的家庭婚姻狀況，甚至不時傳出她離婚的假消息。她並不是娛樂圈明星，而是「愛國者治港」下的兩屆立法會議員、現年42歲的建制派新民黨副主席容海恩。

BBC中文報導，7月24日清晨，她和丈夫、政治學者袁彌昌仍在睡夢中，十多名警員突擊登門搜查，檢取寓所內的電腦和手機，並帶兩人到警署問話，歷時三小時。

這是因為她身在海外的家翁（公公）、現年74歲的「香港議會」發起人袁弓夷，7月初被香港警方國安處懸紅100萬港元（約美元12萬7000元）通緝

「香港議會」發起人袁弓夷，日前被香港警方國安處懸紅100萬港元通緝。（取材自臉書...
「香港議會」發起人袁弓夷，日前被香港警方國安處懸紅100萬港元通緝。（取材自臉書）

袁弓夷被指計劃發起公投推翻中央及港府，勾結海外反華政客組織，在不同場合要求外國制裁中國和香港等，涉嫌干犯國安法的「顛覆國家政權」和「勾結外國或者境外勢力」罪行。

對此，立場親北京的容海恩早於去年8月就曾登報宣告「脫離爺媳（翁媳）關係」，她指「作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下」，因袁弓夷涉違《港區國安法》而作出該決定。

袁弓夷被懸紅通緝後，容海恩隨即在電台節目公開呼籲家翁「回港自首」，並說已提醒正在海外的丈夫袁彌昌在法律或錢銀方面要小心。而她被帶到警署問話後召開記者會，表示自己是清白，全力配合警方調查，若知悉家翁行蹤「必定毫無疑惑舉報」。

她多次強調，與家翁「道不同不相為謀」，撇清關係是為了「保護家人」。

「這種做法讓人相當疑惑，很戲劇化，以前也沒聽過香港人會這樣子的。」 研究中國問題的新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對BBC中文說。「這正正反映了國安法過度模糊、範圍過廣，觸法的原因不清楚，導致牽扯在內的人會用各種手法，來表達自己跟案件沒有太大的關係。」

而容海恩作為建制派政治人物，也多了一層複雜性。「她可能是出於恐懼，也可能是出於計算，想用這麼絕的行為去表示對北京的忠誠度，作為一種政治籌碼。」

香港警方國安處7月3日高調宣佈每人懸紅100萬港元，總共通緝8名海外港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。

容海恩的言論每次都引起香港輿論嘩然，甚至讓網絡音樂人「晴天林」的相關惡搞歌曲《大義地滅親》在YouTube衝破百萬點擊。歌詞諷刺「這個政治朋友為大局至上，犧牲屋企（家庭）妄想可得到讚賞，個個斷絕來往變作了污點，大義大國當前以後別來電」，又質疑她「若是斷六親又為何不離婚」。

BBC中文記者多次以電話及短訊方式聯繫容海恩，查詢其家庭婚姻狀況及這些事件對她政治前途的影響，她表示沒有補充。她的丈夫袁彌昌亦婉拒受訪。

身在英國的袁弓夷則對本台表示諒解兒媳的行為，認為被迫表態是強權下的常態。「我同情所有被壓制的中國人，她要生存、要吃飯、要保護家人就只能表態。如果我因此而生氣，就中了中共的奸計，因為他們就是擅長讓人互相監管和告發，用人民鬥人民。」

袁弓夷近期曾與袁彌昌在海外見面，袁父強調與子女聯繫是親情關係的平常事，不應被污名化，「中共搞到好像跟家人見面都有罪，其實就算我在坐牢，見家人也是正當合法的，更何況我是清白的。違反一國兩制、《中英聯合聲明》的是中共，有罪的是他不是我。」

被問到是否擔心身在香港的子女時，他說子女已是成年人，相信他們懂得保護自己。「我勸每一個子女離開香港，直至中國共產黨消失，但他們也有他們的信仰自由、政治自由、行動自由，我一直為香港爭取自由，當然也要尊重他們的自由。婚姻是他（袁彌昌）選的，留在香港也是他選的。」

袁家至今共有6人被帶走問話，除了容海恩和袁彌昌夫婦，袁弓夷的長女袁彌望也在美國返港後被帶走調查。此外，袁弓夷的第二任前妻Stephanie Downs丶四子袁彌滿及五女袁彌淑在相隔數天的另一次行動中受查。

換言之，當局在過去一個多月內6次針對被通緝8人的家屬展開行動，帶走至少18人，但暫時未有家屬被捕。

香港 通緝 中共

上一則

中國再開放團客 美日韓澳「摩拳擦掌」準備大賺一波

下一則

王毅會晤新加坡新外長 加快恢復兩國直航

延伸閱讀

「封神」中的「蘇妲己」竟是房祖名舊愛？ 娜然曾是夜店常客

「封神」中的「蘇妲己」竟是房祖名舊愛？ 娜然曾是夜店常客
華埠老字號書報禮品店 下月熄燈

華埠老字號書報禮品店 下月熄燈
國泰航空大翻身 半年轉賺42.68億 擬購32架空巴

國泰航空大翻身 半年轉賺42.68億 擬購32架空巴
粵語情結

粵語情結

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元