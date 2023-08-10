粵劇地標 51年新光戲院又面臨清拆 業主將在市場放售

新光戲院位於北角英皇道黃金地段，交通方便，是粵劇戲迷聚腳地。（Getty Images）

已有51年歷史的粵劇文化地標的新光戲院，業主羅守輝公開透過地產代理將物業推出市場放售，截標日期為9月28日，這意味着「新光戲院」又將面臨清拆的命運，若要拆卸最快會是2026年，若重建，2032年才可完成。

文匯報報導，新光戲院是香港 粵劇演出場地的地標，日前周潤發 才在新光為電影「別叫我『賭神』」謝票，發哥表示戲院保留著1980年代的特色非常難得。招標消息一出令許多人關注新光戲院清拆重建問題，目前的承租者李居明大師昨日在新劇發布會表示，與新光戲院的合約會至2025年2月，這個日期前不會有改變，所以非常歡迎所有劇團或表演單位繼續租用新光戲院大劇場 。

報導指出，新光戲院若放售成功後會重建，最快要到2032年才重建成功。李居明自言亦有為新光算命，「我算到大約2026年6月便搞定業權，預計用6年時間重建，於2032年完成。」

李居明表示，新光的戲院牌照對一些人有吸引力，未來重建後，會有3間戲院，若打通便變成可以做粵劇的大劇院，構思十分好。李居明表示對新光戲院一片丹心，只要新業主答允支持本土粵劇發展，延續合約，他十分樂意續租的。

報導稱，早在2012年新光已面臨清拆的計畫，唯業主十分支持粵劇，延期處理。在過去11年延續期，新光已成北角新地標，商機無限，稱為「大新光圈」。現在如重建，也是對北角區未來的市道看好的指標。