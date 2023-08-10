我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

粵劇地標 51年新光戲院又面臨清拆 業主將在市場放售

香港新聞組／香港10日電
新光戲院位於北角英皇道黃金地段，交通方便，是粵劇戲迷聚腳地。（Getty Images）
新光戲院位於北角英皇道黃金地段，交通方便，是粵劇戲迷聚腳地。（Getty Images）

已有51年歷史的粵劇文化地標的新光戲院，業主羅守輝公開透過地產代理將物業推出市場放售，截標日期為9月28日，這意味着「新光戲院」又將面臨清拆的命運，若要拆卸最快會是2026年，若重建，2032年才可完成。

文匯報報導，新光戲院是香港粵劇演出場地的地標，日前周潤發才在新光為電影「別叫我『賭神』」謝票，發哥表示戲院保留著1980年代的特色非常難得。招標消息一出令許多人關注新光戲院清拆重建問題，目前的承租者李居明大師昨日在新劇發布會表示，與新光戲院的合約會至2025年2月，這個日期前不會有改變，所以非常歡迎所有劇團或表演單位繼續租用新光戲院大劇場

報導指出，新光戲院若放售成功後會重建，最快要到2032年才重建成功。李居明自言亦有為新光算命，「我算到大約2026年6月便搞定業權，預計用6年時間重建，於2032年完成。」

李居明表示，新光的戲院牌照對一些人有吸引力，未來重建後，會有3間戲院，若打通便變成可以做粵劇的大劇院，構思十分好。李居明表示對新光戲院一片丹心，只要新業主答允支持本土粵劇發展，延續合約，他十分樂意續租的。

報導稱，早在2012年新光已面臨清拆的計畫，唯業主十分支持粵劇，延期處理。在過去11年延續期，新光已成北角新地標，商機無限，稱為「大新光圈」。現在如重建，也是對北角區未來的市道看好的指標。

周潤發 劇場 香港

上一則

「6年級女生胸部真大…」 廣東游泳教練分享偷拍照被行拘

下一則

浙江女牽導盲犬搭地鐵 暖心警「默默尾隨」守護逾400天

延伸閱讀

稱電影「芭比」宣揚同性戀 黎巴嫩擬禁戲院上映

稱電影「芭比」宣揚同性戀 黎巴嫩擬禁戲院上映
哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得

哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得
觀影禮節消失？人潮回歸戲院 脫序行為也增

觀影禮節消失？人潮回歸戲院 脫序行為也增
俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品