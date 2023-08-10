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蘋果日報22員工 討177萬工資勝訴

香港新聞組／香港10日電
蘋果日報22名員工追討工資等177萬元勝訴。圖為警方於將軍澳蘋果日報大樓進行執法行動資料圖。 (中新社資料照片)
蘋果日報22名員工追討工資等177萬元勝訴。圖為警方於將軍澳蘋果日報大樓進行執法行動資料圖。 (中新社資料照片)

《蘋果日報》自2021年6月底停刊後，壹傳媒集團屬下三間公司的資金被凍結，多名員工未獲發薪酬，其中22名前員工要求取回工資及代通知金等逾177.7萬港元（約22.7萬美元），案件昨日在勞資審裁處聆訊，署理主任審裁官沈其亮裁定22名申索人全部勝訴，又下令各方毋須支付訟費及利息。

香港01報導，22名申索人分為8宗案件審理，他們包括來自攝影部、馬經記者等；被告為蘋果日報有限公司。申索人追討包括欠薪、代通知金、有薪假、年終酬金、休息日補薪及加班費等。審裁官透露，法庭早前收到公司來信，指未能聯絡人事部員工，亦沒有進一步資料可提供。

據報導，警方於2021年6月先後拘捕多名《蘋果日報》高層，時任保安局局長李家超隨後亦引用《國安法》，向壹傳媒屬下的三間公司，包括壹傳媒蘋果日報、蘋果日報印刷，及蘋果互聯網等公司，發出凍結財產通知書，《蘋果日報》於同年6月24日出版最後一份報紙後停刊，網站及手機程式亦停止運作。

報導稱，除本案涉及的22名申索人外，審裁官亦裁定33名前《蘋果》員工勝訴，涉及金額247萬港元（約31.58萬美元），尚有一名申索人與《蘋果》並無合約，訴訟被撤銷。

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