190童軍自韓返港 見家人淚崩

韓國世界童軍大露營歷經數百人中暑、最終因颱風卡努提早結束。香港童軍總會代表團約460多名童軍成員9日起陸續返港。(取材自香港童軍總會臉書)

韓國世界童軍大露營歷經數百人中暑、最終因颱風卡努提早結束。香港 童軍總會代表團約460多名童軍成員昨日起陸續返港，11時許約170人率先抵港，另有20人下午到港。

香港01報導，不少童軍表示，昨早於當地時間8時許航班，但凌晨12時許已要到達機場，須在機場「睡地板」候機。有童軍到埗後不禁歡呼，與同行朋友合照留念。有不少童軍訴說過去幾日如蜘蛛、蚊蟲共宿，洗澡及廁所環境惡劣等。

據報導，16歲的高同學步出禁區，見到來接機的父親後，不禁淚如雨下，與父親緊緊擁抱。她稱十分想念家人，每日也收到家人電話，令她歸心似箭。她表示，現場環境又曬又熱較辛苦，離開時須走一段遠路才能上車，「我進了兩次營地醫院，因為中暑。」

報導稱，香港童軍總會助理香港總監（國際）伍頴珊表示，只接獲不多於10名香港團成員身體不適須入住營內醫院或診所，全部不需送離營區，主要有輕微中暑。她稱一開始知悉多人中暑、英美代表提早撤出，但考慮香港同來自亞熱帶地區，幾日已適應炎熱、亦玩得頗開心，故未有撤出。她指其後因颱風來襲，擔心營地水襲才提早結束行程，大會亦安排了120多個地點，安置共3萬名參加者。