「榮光」禁令案 律政司提上訴理據 批法官犯錯

2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社資料照片）

律政司日前就高等法院拒絕對「反送中 」歌曲《願榮光歸香港 》批出臨時禁制令 ，提出上訴。律政司將上訴許可申請的草擬通知書上載至政府網頁，律政司一方詳列理據，稱歌曲旨在引起反建制情緒，並主張特首按《港區國安法》47條發出證明書後，法庭應「遵從於行政機關的判斷」。

綜合媒體報導，通知書提到，國家安全至關重要，司法機關應當切實依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，律政司認為高等法院法官陳健強考慮禁制令申請時，只把國家安全事宜給予相當大的比重，而非凌駕性比重，屬法律上犯錯。

律政司又認為，法官考慮是否批出臨時禁制令時，錯誤使用一般不涉及國家安全案件的相稱性測試，法庭應該顧及履行憲法義務，批出禁制令來協助有效防範和懲治危害國家安全的行為。

對於法官指民事禁制令無助執法，沒有真正功用，律政司反駁指法官不遵從行政長官對禁制令的必要性及有效性評估，行政長官已證明禁制令所涉的四項非法行為構成國安風險，因此法庭處理涉及國安事宜時，行政長官的意見必須給予最大比重。

原審法官陳健強在判辭稱，香港現行刑事法全面且有一定成效性，加上國安法實施，干犯受禁行為可刑事檢控，看不出民事禁令有實際用途。律政司質疑陳官未考慮相關因素，並稱有人具煽動分裂國家或具煽動意圖傳播《榮光》，以及以挑起反建制情緒把香港從中央分裂出來為歌曲的創作信念。另外，《榮光》仍在網上流傳，不少人以虛假身分上載或傳播歌曲致蒐證困難，禁制令能阻嚇網上違法行為。

律政司於文件重申，根據國安法第3及第8條規定，法庭有憲制責任防範、制止和懲治危害國安的行為，陳官裁決時未給予國安事宜最高比重，屬法律上犯錯，亦未考慮在判斷與國安相關的禁制令申請時，基準應與一般禁制令不同，除非法庭認為禁制令無助於維護國安，否則應批出禁制令。

另外，69歲退休男子涉前年至去年期間在旺角、大圍及中環街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》等歌曲，遭票控7罪，案件昨日結案陳辭。對於控方書面陳辭提及《國際公約》保障藝術作品的「創作者」，裁判官陳慧敏質疑控方詮釋太狹窄。被告陳辭稱，不能以一個旋律或曲目將人定罪，否前會成為國際笑話。