國泰航空大翻身 半年轉賺42.68億 擬購32架空巴

國泰航空9日公告中期業績，顯示上半年該公司扭虧為盈賺42.68億港元。（中新社）

經歷歧視 風波，國泰航空9日於港交所公告中期業績，顯示國泰集團（包括該公司旗下航空公司、附屬公司及聯屬公司等）上半年扭虧為盈淨賺42.68億港元（下同，約5.45億美元），去年同期虧損49.99億元。該集團收益達435.93億元，按年大增135％。其中，上半年在運載乘客共有780萬人次，年比增加2233.1%。

據媒體報導，國泰航空日前曾表示，擬於12個月間，贖回港府2020年認購的195億元優先股。如今，國泰近期稱，「計畫於年底前贖回50%優先股，贖回價超過97.5億元，待建議股本削減完成後，及視乎屆時集團運作，於2024年7月底前贖回餘下優先股」。

報導指出，國泰集團於上半年，在客運收益方面，上漲至逾275億元，按年增加逾1221%。不過，貨運方面的收益則錄得124.32億元，按年減下降10.1%。

對此，國泰航空主席賀以禮表示，國泰航空集團可載客量於今年3月已達至疫情 前約一半，「服務航點達70個，預期至今年底可載客量將達至疫情前70%，服務航點增至80個，有信心明年底回復至疫情前百分百水準」。預計其業務將於今年下半年隨著踏入傳統旺季，於第三季末的載貨噸數也將有所改善。

另據香港 經濟日報指出，國泰航空9日透露，按2017年訂購32架A321neo窄體飛機協議，其有意在今年9月30日或之前行使購買權，以購買最多32架空中巴士A321-200neo機型或A320-200neo型飛機。從國泰公開資訊來看，該集團機隊總數達225架，而已訂購未到飛機則為42架。

明報報導，國泰9日在業績會上除了預告贖回政府優先股，亦同時公布最新的員工盈利分享計畫。國泰航空行政總裁林紹波稱計畫適用於2023年至2025年，今年向同事發放的金額當然仍視乎下半年業務表現，但若參考去年下半年及今年上半年業績作計算，估計每名員工今年可分享約4星期額外收入。

林紹波表示，內地包括大灣區的市場對國泰未來發展非常重要，而內地直飛往國際長途航線恢復較香港慢，故很多旅客選擇過境香港進出內地，帶動香港成為轉機點，並料該情况仍會持續至下半年。