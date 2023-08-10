我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

國泰航空大翻身 半年轉賺42.68億 擬購32架空巴

香港新聞組／香港10日電
國泰航空9日公告中期業績，顯示上半年該公司扭虧為盈賺42.68億港元。（中新社）
國泰航空9日公告中期業績，顯示上半年該公司扭虧為盈賺42.68億港元。（中新社）

經歷歧視風波，國泰航空9日於港交所公告中期業績，顯示國泰集團（包括該公司旗下航空公司、附屬公司及聯屬公司等）上半年扭虧為盈淨賺42.68億港元（下同，約5.45億美元），去年同期虧損49.99億元。該集團收益達435.93億元，按年大增135％。其中，上半年在運載乘客共有780萬人次，年比增加2233.1%。

據媒體報導，國泰航空日前曾表示，擬於12個月間，贖回港府2020年認購的195億元優先股。如今，國泰近期稱，「計畫於年底前贖回50%優先股，贖回價超過97.5億元，待建議股本削減完成後，及視乎屆時集團運作，於2024年7月底前贖回餘下優先股」。

報導指出，國泰集團於上半年，在客運收益方面，上漲至逾275億元，按年增加逾1221%。不過，貨運方面的收益則錄得124.32億元，按年減下降10.1%。

對此，國泰航空主席賀以禮表示，國泰航空集團可載客量於今年3月已達至疫情前約一半，「服務航點達70個，預期至今年底可載客量將達至疫情前70%，服務航點增至80個，有信心明年底回復至疫情前百分百水準」。預計其業務將於今年下半年隨著踏入傳統旺季，於第三季末的載貨噸數也將有所改善。

另據香港經濟日報指出，國泰航空9日透露，按2017年訂購32架A321neo窄體飛機協議，其有意在今年9月30日或之前行使購買權，以購買最多32架空中巴士A321-200neo機型或A320-200neo型飛機。從國泰公開資訊來看，該集團機隊總數達225架，而已訂購未到飛機則為42架。

明報報導，國泰9日在業績會上除了預告贖回政府優先股，亦同時公布最新的員工盈利分享計畫。國泰航空行政總裁林紹波稱計畫適用於2023年至2025年，今年向同事發放的金額當然仍視乎下半年業務表現，但若參考去年下半年及今年上半年業績作計算，估計每名員工今年可分享約4星期額外收入。

林紹波表示，內地包括大灣區的市場對國泰未來發展非常重要，而內地直飛往國際長途航線恢復較香港慢，故很多旅客選擇過境香港進出內地，帶動香港成為轉機點，並料該情况仍會持續至下半年。

而5月時發生內地旅客受國泰空服員歧視事件，國泰則稱，已完成調查，並按該公司規章制度，解雇三名涉事的機艙組員。

國泰航空9日公告中期業績，顯示上半年該公司扭虧為盈賺42.68億港元。（中新社）
國泰航空9日公告中期業績，顯示上半年該公司扭虧為盈賺42.68億港元。（中新社）

香港 疫情 歧視

上一則

湖北小伙持刀cosplay武士闖日商場 網：特殊8月更不妥

下一則

追逐軍旅夢 掐喉、踢肚…西安7歲童參加夏令營被當沙包

延伸閱讀

鬼月將近 哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被這部嚇壞

鬼月將近 哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被這部嚇壞
加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光

加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光
致敬朱達誠教授

致敬朱達誠教授
國泰航空又爆歧視？ 網友告知聽不懂 空姐仍全程講粵語

國泰航空又爆歧視？ 網友告知聽不懂 空姐仍全程講粵語

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品