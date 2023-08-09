加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光

香港警方參加世界警察及消防運動會賽事，奪得275面獎牌，成績傲人。(取材自臉書)

兩年一度的世界警察及消防運動會今年7月28日至8月6日在加拿大 舉行，約1.2萬名來自全球50個地區的執法人員參與。今年香港 警務處、海關、懲教署和消防處共派出350人參加，奪得97金、90銀、88銅共275面獎牌，成績是歷屆之冠，港澳辦和中聯辦同賀為港爭光。

綜合大公、文匯、香港01報導，賽事期間，香港隊遭到在加港人示威抗議，當地亦有國會議員譴責政府容許香港警察入境。政務司長陳國基批評示威者別有用心，亂港勢力藉不同場合及藉口抹黑攻擊香港，破壞香港的國際形象及繁榮穩定，不能低估他們危害國安及影響香港穩定的風險。

本屆世警會特區紀律部隊亦有運動員 打破大會紀錄！警察田徑會跑手黃月枝警司分別以21分23秒打破「女子5000米」及「女子1萬米」（50至54年齡組別）的兩項大會紀錄封后，並取得5金1銀佳績。

國務院港澳辦發言人祝賀香港特區紀律部隊代表團參加世警會取得優異成績。中央政府駐港聯絡辦發言人表示，充分信任和堅定支持香港警隊，決不允許任何亂港勢力攻擊抹黑。駐港國家安全公署發言人祝賀香港紀律部隊代表團取得優異成績，再次為國家爭光、為特區添彩。

陳國基說，賽事期間別有用心的人公然在加拿大的機場、街道及會場外叫囂，高舉標語，甚至是追蹤及拍攝運動員的容貌，再把相片及影片上傳至網絡大肆抹黑，更有人在網上號召反對香港特區警員入境加拿大，企圖將這項國際體壇盛事政治化及汙名化，令人憤慨。

陳國基指出，今次事件再次印證亂港勢力仍死心不息趁機作亂，以不同藉口及場合詆毀和挑釁香港的紀律部隊，肆意抹黑攻擊香港，企圖破壞香港國際形象及繁榮穩定，他提醒要認清、警惕及防範亂港勢力，並讚揚參賽同事，會用實際行動向世界說好香港故事。