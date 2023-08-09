李慧琼不尋求連任民建聯主席 專注人大常委工作

李慧琼不尋求連任民建聯主席。(中通社)

全國人大常委會委員、民建聯主席李慧琼昨日宣布，經再三考慮，決定不尋求出選及擔任民建聯黨主席一職，以專注人大常委及議會工作。她表示：「黨內人才濟濟菁英輩出，相信未來之主席必能更有效有為。」。

大公報報導，李慧琼在社交媒體發文表示，自2015年至今擔任民建聯主席已經八年，樂見民建聯發展及壯大，會員已超過5萬。民建聯一直積極投入「一國兩制」的實踐，推動特區政府改善民生，在過去三年疫情 中，民建聯成員積極主動投入，在配合特區政府及全港市民的抗疫中，發揮了其角色及歷史使命。

她說，民建聯執委會換屆選舉即將開始，她本人的工作亦相應增加，個人時間及能力有限，對民建聯未來發展及工作未必有利。

民建聯四位副主席陳勇、陳克勤、周浩鼎及陳學鋒都發帖回應，感謝李慧琼八年來的帶領和付出。陳勇在社交平台發文表示：「感謝感恩，李主席八年來堅毅智慧地領導民建聯。」

陳克勤表示，「衷心感謝李慧琼主席在這不平凡的時代中引領民建聯勇往直前，擇善有為，領導民建聯不斷發展壯大。」他說，在與李慧琼共事期間，深切感受到她親力親為的務實作風。

周浩鼎感謝李慧琼八年來帶領民建聯及她的付出，為民建聯創造了很多成果，一直引領著民建聯的前進。這八年的時光，包含了香港 歷經最艱難的2019年黑暴，衷心感謝她堅決守護了「一國兩制」。

陳學鋒表示，過去八年，李慧琼一直帶領民建聯，走過風風雨雨，打過大大小小的選戰，堅持愛國愛港，令民建聯能夠在這八年的歲月以最佳狀態服務香港。