貓頭鷹、魔杖、金探子…華納告香港餐廳「侵權哈利波特」勝訴

香港旺角一間主題餐廳「9¾ Cafe」以電影「哈利波特」當主題，被判侵權。(取材自臉書)

電影「哈利波特 」風靡全球，香港 旺角一間主題餐廳四年前被美商華納兄弟告侵權；高院 昨日開庭審理，裁定餐廳侵權，禁止繼續使用電影內道具、場景、咒語及專有名詞等所有商標。法官最終裁定餐廳侵權，准華納申請註銷餐廳商標，以及餐廳須披露收益供日後索償。

綜合港媒報導，旺角主題餐廳「9¾ Cafe」於2017年9月成立，餐廳以電影內道具、場景、咒語及專有名詞等招徠顧客。庭上透露餐廳成立的同年，華納曾去信警告餐廳侵權，不久餐廳即將「9¾ Cafe」註冊為商標。

華納指出，主題餐廳入口以手推車、貓頭鷹及行李蓄意模仿電影「哈利波特」9¾月台作布置，餐牌食物名稱及店內設計裝飾均在未獲授權下使用。

香港旺角主題餐廳「9¾ Cafe」不論是擺設，還是裝飾品，都圍繞著「哈利波特」來設計。(取材自臉書)

本案5名被告為經營餐廳的D.K.A.J. Limited、程啟廉、曾朝陽、溫展揚及梁展熙，其中曾朝陽與梁展熙早前與原告華納兄弟達成和解，故今次訴訟只針對其他3名被告，全部均未有到庭。

侵權餐廳昨日如常營業，門外貼有告示「本餐廳與Warner Bros. Entertainment （華納兄弟娛樂）或Harry Potter（「哈利波特」）或J.K. Rowling（J.K.羅琳，「哈利波特」作者）並無任何關係」。

觀察餐廳現場，放有與電影道具「飛天掃帚」、「魔杖」相似裝飾，並有一個半嵌牆壁、載有行李箱的手推車擺設供「打卡」，與經典電影場景「9¾月台」陳設相似；餐廳另外有售電影中出現的飲品奶油啤酒。

法官陸啟康昨日裁決，「哈利波特」中人物及學院名稱是已註冊商標，餐廳自2017年9月未獲原告授權下經營，被告亦無解釋使用商標的來源，當中「手推車」場景與原著相同，令人誤會被告是獲官方授權使用商標經營的餐廳。

據報導，律師陸偉雄稱，知識產權署處理申請個案時，未必掌握所有資料，但當案件帶上法庭審理後，用「顯微鏡、放大鏡」審視有關資料，一旦發現涉及侵權行為，可要求註銷有關商標，故並非「註冊商標後就萬無一失」。

香港旺角一間主題餐廳「9¾ Cafe」以電影「哈利波特」當主題，被判侵權。(取材自臉書)

香港旺角一間主題餐廳「9¾ Cafe」以電影「哈利波特」當主題，被判侵權。(取材自微博)

香港旺角一間主題餐廳「9¾ Cafe」以電影「哈利波特」當主題，被判侵權。(取材自臉書)