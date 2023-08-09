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刺激港人北上消費 深圳口岸頒布18條新措施

香港新聞組╱香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著港人北上增多，更方便到深圳消費，深圳口岸辦昨發布《深圳陸路口岸進一步優化通關環境提升通關便利化的若干措施》，這18條措施將提高通關效率。

綜合大公、文匯報導，為了進一步點燃港人北上消費的熱情，在18條措施中特意提到，提升口岸通道內免費WiFi速率和穩定性，同時在口岸設立臨時便民金融服務點，協助香港旅客掌握微信支付寶、雲閃付等掃碼支付使用功能。

立法會議員、民建聯發展事務發言人劉國勳歡迎深圳18條優化口岸措施，指此舉有助促進兩地居民深度融合，當中羅湖口岸亦會推行「常旅客」計畫，對學生、商務人士、其他科技人員等經常往返兩地特定人群，只要備案為「常旅客」通關查驗會更便捷，都是重要的便民舉措。

措施中還提出要在口岸內設置旅遊消費宣傳服務專區，包括深圳各陸路口岸至少設置1個固定區域+1個流動服務站，主動發放深圳旅遊攻略等宣傳書籍資料；在口岸LED宣傳屏投放深圳文旅、深港活動、各區消費熱點和各大商圈的宣傳片；製作擺放《深圳口岸通關指引》，提供通關及周邊交通諮詢幫助；開展通關旅客滿意度調查，幫助旅客解決口岸通關的各類問題。

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