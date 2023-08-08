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世大運港隊4金1銀7銅締歷史佳績 張家朗膺雙料劍王

香港新聞組／香港8日電
在成都舉行的第31屆世大運擊劍項目男子花劍團體金牌賽，香港隊45：33擊敗法國隊獲得金牌。圖為香港隊選手張家朗、吳諾弘、李逸朗、蔡俊彥（右起）在領獎台上展示金牌。（中新社）
在成都舉行的第31屆世大運擊劍項目男子花劍團體金牌賽，香港隊45：33擊敗法國隊獲得金牌。圖為香港隊選手張家朗、吳諾弘、李逸朗、蔡俊彥（右起）在領獎台上展示金牌。（中新社）

香港代表團昨天在成都世大運摘下第4金。香港男子花劍隊由男子花劍個人賽金牌得主張家朗夥拍蔡俊彥、李逸朗和吳諾弘出戰團體賽，過關斬將最終於決賽以45：33擊敗法國隊，為港團在本屆世大運寫下完美句號；張家朗成為繼2009年韋漢娜及2017年何詩蓓後，香港第3位世大運「雙料金牌」得主；港團累積4金1銀7銅，金牌及總獎牌數皆寫下歷來最佳成績。

香港隊奪得世大運擊劍男子花劍團體金牌；圖為香港「劍神」張家朗（左）和法國隊選手比...
香港隊奪得世大運擊劍男子花劍團體金牌；圖為香港「劍神」張家朗（左）和法國隊選手比賽畫面。（中新社）

大公報報導，港男花劍隊本屆賽事陣容強勁，張家朗及蔡俊彥上月助港隊首奪世界錦標賽團體銅牌，在上周則分別贏得世大運個人賽金牌及銅牌，狀態及表現都非常出色，因此在團體賽中被列為頭號種子。

港男花劍隊決賽對手是法國隊，首局，張家朗險勝5：4開個好頭，接下來李逸朗及蔡俊彥都勝出，3局後港男花劍隊領先15：8，其後都是贏多輸少，經6局後，港男花劍隊拉開至30：21，李逸朗及蔡俊彥之後繼續搶分，進入最後一局前，港男花劍隊已拉開至40：28，張家朗尾局守住戰果，最終以45：33稱王。

張家朗賽後對能獲得雙金感到滿意，他表示自己最近因為世錦賽的積分問題感到壓力，慶幸世大運壓力較少，因此他嘗試放鬆心情出戰。他希望接下來的大賽都能調整心態出戰，放鬆心情打得更好。他又談到手腕傷勢未康復，會趁機在假期好好休息以迎接亞運。

蔡俊彥賽後表示，自己與師兄張家朗在個人賽已奪牌，很想帶著師弟奪獎，所以對團體賽奪金感到高興。他不諱言出戰團體賽壓力很大，未勝出前，表情都一直是繃著臉。蔡俊彥認為勝出的關鍵在與師兄起到帶動作用，他並讚揚師弟吳諾弘和李逸朗都發揮出超水準，其中吳諾弘負傷比賽，或需在回港後動手術療傷。

根據賽馬會優秀運動員獎勵計畫早前的獎金公布，港隊這次奪得團體賽金牌，將獲得100萬港元（約12.8萬美元）獎金。

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