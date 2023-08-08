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暑假逾月 香港116萬人次搭機離境 報團遊客達疫前7成

香港新聞組／香港8日電
據統計，7月起共116萬人次港人飛出香港，有旅行社指出，暑假報團人數已恢復至疫情前七成；圖為香港機場。（中通社）
據統計，7月起共116萬人次港人飛出香港，有旅行社指出，暑假報團人數已恢復至疫情前七成；圖為香港機場。（中通社）

踏入疫情後首個暑假旺季，不少港人一家大小外遊。除了北上，根據入境處的出入境數字，由7月起至8月6日，一個多月港人經機場離境數字錄116萬人次，平均每日超過3萬人次飛出香港，當中最多人出境為7月21日錄3.7萬人次，4日也有3.5萬港人坐飛機離境；至於經機場入境港人過去一個月暫錄109萬人次，即淨出境近7萬人次。近日經機場出入境港人，已回升至單日11萬人次。

香港01報導，縱橫遊行政總裁袁振寧表示，暑假報團人數已恢復至疫情前七成，不少人報名貴價團及豪華團，長途團如土耳其、西歐等大受歡迎，亦有不少人去日本、泰國、馬來西亞等熱門地區。

根據入境處數字，7月港人經機場出境數字錄96萬6464人次，平均每日逾3.1萬人次出境，高峰期集中在7月中旬，當中7月21日為當月最高出境數字，錄得3萬7347人次；至於經機場回港的港人，則錄得90萬2681人次，估計不少為海外升學的港生返香港過暑假，或移民家庭回港探親。

踏入8月，繼續有不少港人飛出香港，截至6日共有19萬5105人次，日均3.2萬人次；至於入境港人就錄得19萬4905人次，相信不少為外遊後回港。

因此由7月起，共有116萬人次的港人經機場出境，平均每日3萬1893人次。

袁振寧表示，8月海外國際學校即將開學，繼續有不少家長會帶子女出國，同一時間不少旅行團陸續回港，最近一周為返港的高峰期，每日平均約有20個來自日本、韓國、東南亞等地的旅行團抵港。

袁振寧又指，雖然報團人數減少，但金額卻接近疫情前水平。例如他上周三便推出11月紅葉期出發的「七星號列車」8日團，其中4日3夜乘坐列車，途經九州7個縣份，享用福岡頂級料理，每位索價逾12.8萬港元（約1.6萬美元），惟推出後立即便有顧客訂購最貴的火車套房，索價約17萬港元（約2.1萬美元），其後不足一周更已成團。

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