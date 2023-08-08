禁播獨歌「願榮光」被駁 香港律政司不服提上訴

香港高院上月拒批「願榮光」臨時禁制令，港府律政司不服提出上訴，圖為一群音樂表演者2019年9月在九龍塘一間購物商場快閃抗議，演奏「願榮光歸香港」。(路透資料照片)

香港 當局早前向法院申請禁制令，禁止任何人在具違法意圖下傳播「反送中 」歌曲「願榮光歸香港」，或令歌曲被誤認為是香港的「國歌」，但高院上月拒批臨時禁制令 ，律政司司長決定提出上訴。民建聯立法會議員陳克勤表示，法庭應「充分考量維護國家安全的根本重要性，做出公正裁決」。

綜合中央社、明報報導，香港律政司7日表示，律政司司長決定就高等法院原訟法庭拒絕就歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）批出臨時禁制令提出上訴，且已向法庭呈交上訴許可申請。律政司昨重申「作為公眾利益的監護人」，申請禁制令是為履行政府維護國家安全的憲制責任和保障國歌的尊嚴，籲市民不應以身試法。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

律政司發言人說，原訟法庭在判辭中同意「願榮光歸香港」曾被用作煽動他人分裂國家，而臨時禁制令所禁止的4項行為都明顯是或相當可能構成犯罪行為。

發言人表示，原訟法庭不批出臨時禁制令的判決不是因為有關行為合法，而是法庭認為即使沒有禁制令，有關行為本身已構成刑事罪行，因此不相信禁制令會有真正功用。法庭認為禁制令的執行程序，可能會與香港國安法就危害國家安全犯罪案件的檢控程序有衝突。

律政司司長認為，港府有需要上訴，以申明觀點，並請求高院上訴法庭考慮頒下臨時禁制令。

在「反送中」爆發4年後，港府今年6月向法庭申請禁制令，要求禁止4項與「願榮光歸香港」有關的非法行為。港府指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為香港「國歌」，對中國國歌「義勇軍進行曲」造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害。

就律政司提出上訴，多名建制派議員在社交平台稱歡迎。工聯會立法會議員黃國全力支持律政司提上訴，禁制任何方式傳播「榮光」已有社會共識。

教聯會立法會議員鄧飛則稱，假如律政司上訴申請失敗，不如依據國安法第43條採取禁制行動，而非一般民事禁制令。