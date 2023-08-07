香港屯門傳隨機殺人 男天橋濺血 頭傷10公分

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 屯門6日發生持械傷人案。一名58歲男子經過鳴琴路行人天橋時，遭人以利器襲擊，頭部有10公分刀傷，幸仍清醒，由救護車送往屯門醫院治理，現場留下大灘血漬。及至晚上7時許，警方於案發現場約300米外拘捕疑犯。

綜合明報、香港01報導，涉嫌傷人的49歲男子被捕時身上有酒氣，沒有精神病紀錄，據了解兩人不相識，有目擊者稱被捕男子在傷人前曾以利刀插樹。案件由屯門警區重案組接手，疑犯行凶動機有待調查。

據了解，昨午3時許，有附近咖啡 店店主發現一名持刀男子在鳴琴路近公園花槽喝酒，並用刀插樹幹，店主拍攝時被對方指罵，店主報警求助，該男子其後離去。

警方接報到場在行人天橋發現受傷男子，其後相信他遇到該屯門，傷者曾滾落樓梯。警方安排救護車將傷者送院。

衝鋒隊及機動部隊增援到場，在行人天橋及公園搜捕涉傷人者，據悉疑人犯案時穿迷彩短褲，警員不時向路人查問。消息稱約4小時後，咖啡店店主在距離公園約300米處近盈豐園對開再次發現該男子，遂通知在搜捕的警員。數名帶同盾牌警員趕至截停該男子，在他身上檢獲一支尖銳金屬棒，將他拘捕。消息指被捕者身上有酒氣，另在公園的兩棵大樹發現至少3個洞。

據知，傷者年約50至60歲，暫未能錄取口供。