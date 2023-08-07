我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

澳門多招搶客 青茂口岸7月破250萬人次創新高

香港新聞組／香港7日電
親子遊成暑期澳門遊覽熱門主題，圖為遊客6日在澳門大三巴牌坊前遊覽。（新華社）
親子遊成暑期澳門遊覽熱門主題，圖為遊客6日在澳門大三巴牌坊前遊覽。（新華社）

今年暑假澳門迎來旅遊消費熱潮，親子遊火熱，「藝賞遊」路線受青睞，珠海邊檢總站青茂邊檢站透露，「粵澳新通道」青茂口岸今年7月查驗出入境旅客約250萬人次，環比6月增長約10%，創口岸開通以來單月旅客驗放量最高紀錄。

文匯報報導，澳門旅遊局有關負責人表示，7月入境旅客量不俗，而訪澳的香港旅客整體水平已恢復至疫前逾90%，希望接下來一連兩月的日均旅客可達8萬人次。為搶攬遊客，澳門8月起陸續開展「中式廟宇遊歷之旅」、「新橋七夕仲夏旅遊體驗」等亮點活動，推出港澳聯遊、粵港澳一程多站旅遊線，激發旅遊經濟新活力。

親子遊成暑期澳門遊覽熱門主題，圖為遊客6日在澳門大三巴牌坊前遊覽拍照。（新華社）
親子遊成暑期澳門遊覽熱門主題，圖為遊客6日在澳門大三巴牌坊前遊覽拍照。（新華社）

今年暑假開鑼以來，澳門迎來旅遊消費的熱潮。最近，在澳門大三巴、官也街等傳統旅遊勝地，以及新八佰伴等購物中心都可以見到遊客增加、親子體驗以及夏日購物的場景。廣東居民劉女士趁暑期帶上兒女赴澳遊，她表示：「澳門近期在推廣美食文化、濱海旅遊等活動都很吸引人，特別是當地社區推出的特色風俗文化活動備受歡迎。另外還體驗到新推行的『澳門有禮運動』，以禮待客，好有人情味！」

青茂邊檢站相關負責人表示，7月暑假到來後，珠三角旅客出行出遊需求集中釋放，青茂口岸客流持續攀升，日均出入境旅客超8萬人次，其中7月有6天單日客流突破9萬人次。出入境旅客多攜孩童，以旅遊、研學及工作的內地居民，返鄉探親、旅遊的港澳居民為主。今個暑期，經青茂口岸出境澳門的高峰在上午7時便開始出現，持續至9時，入境高峰則集中在晚上6時至8時。

「拱北口岸亦進入暑期客流高峰期，兩地學生夏令營、交流研學旅行團，以及跨境遊、親子遊逐漸增多。」拱北邊檢站邊防檢查處副處長易敏表示，預計暑期兩個月，拱北口岸日均客流將達到30萬人次。

澳門旅遊局有關負責人指出，適值暑假檔期，訪澳人數持續上升。而訪澳的香港旅客已恢復至疫情前的90%以上。當局將與香港不同旅行社合作推出旅遊套票，並與活動會議組織者加強合作，配合推介澳門新旅遊產品及酒店；同時與國泰航空、大灣區航空等開展合作推廣，有序推出更多「港澳聯遊」套票，共同促進旅遊業全方位發展。

澳門 香港 親子

上一則

響應「全民運動日」 港特首李家超試玩劍擊

下一則

香港屯門傳隨機殺人 男天橋濺血 頭傷10公分

延伸閱讀

高中學業／善用最後暑假 完成關鍵任務

高中學業／善用最後暑假 完成關鍵任務
美京博翊館 暑期網球訓練營開放報名

美京博翊館 暑期網球訓練營開放報名
舊金山圖書館暑期華語班 29日秀成果

舊金山圖書館暑期華語班 29日秀成果
坐金巴

坐金巴

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城