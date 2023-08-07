澳門多招搶客 青茂口岸7月破250萬人次創新高

親子遊成暑期澳門遊覽熱門主題，圖為遊客6日在澳門大三巴牌坊前遊覽。（新華社）

今年暑假澳門 迎來旅遊消費熱潮，親子 遊火熱，「藝賞遊」路線受青睞，珠海邊檢總站青茂邊檢站透露，「粵澳新通道」青茂口岸今年7月查驗出入境旅客約250萬人次，環比6月增長約10%，創口岸開通以來單月旅客驗放量最高紀錄。

文匯報報導，澳門旅遊局有關負責人表示，7月入境旅客量不俗，而訪澳的香港 旅客整體水平已恢復至疫前逾90%，希望接下來一連兩月的日均旅客可達8萬人次。為搶攬遊客，澳門8月起陸續開展「中式廟宇遊歷之旅」、「新橋七夕仲夏旅遊體驗」等亮點活動，推出港澳聯遊、粵港澳一程多站旅遊線，激發旅遊經濟新活力。

親子遊成暑期澳門遊覽熱門主題，圖為遊客6日在澳門大三巴牌坊前遊覽拍照。（新華社）

今年暑假開鑼以來，澳門迎來旅遊消費的熱潮。最近，在澳門大三巴、官也街等傳統旅遊勝地，以及新八佰伴等購物中心都可以見到遊客增加、親子體驗以及夏日購物的場景。廣東居民劉女士趁暑期帶上兒女赴澳遊，她表示：「澳門近期在推廣美食文化、濱海旅遊等活動都很吸引人，特別是當地社區推出的特色風俗文化活動備受歡迎。另外還體驗到新推行的『澳門有禮運動』，以禮待客，好有人情味！」

青茂邊檢站相關負責人表示，7月暑假到來後，珠三角旅客出行出遊需求集中釋放，青茂口岸客流持續攀升，日均出入境旅客超8萬人次，其中7月有6天單日客流突破9萬人次。出入境旅客多攜孩童，以旅遊、研學及工作的內地居民，返鄉探親、旅遊的港澳居民為主。今個暑期，經青茂口岸出境澳門的高峰在上午7時便開始出現，持續至9時，入境高峰則集中在晚上6時至8時。

「拱北口岸亦進入暑期客流高峰期，兩地學生夏令營、交流研學旅行團，以及跨境遊、親子遊逐漸增多。」拱北邊檢站邊防檢查處副處長易敏表示，預計暑期兩個月，拱北口岸日均客流將達到30萬人次。

澳門旅遊局有關負責人指出，適值暑假檔期，訪澳人數持續上升。而訪澳的香港旅客已恢復至疫情前的90%以上。當局將與香港不同旅行社合作推出旅遊套票，並與活動會議組織者加強合作，配合推介澳門新旅遊產品及酒店；同時與國泰航空、大灣區航空等開展合作推廣，有序推出更多「港澳聯遊」套票，共同促進旅遊業全方位發展。