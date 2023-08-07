響應「全民運動日」 港特首李家超試玩劍擊

香港康樂及文化事務署6日舉辦「全民運動日2023」，特首李家超（左）和文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）參與劍擊體驗活動。（中通社）

為鼓勵市民恆常鍛鍊，香港 康樂及文化事務署昨日舉行「全民運動日2023」，於轄下18區指定場地舉辦多項免費康體活動，並開放大部分康樂設施，供大眾免費使用。

大公報報導，有市民希望港府每周恆常舉辦活動免費開放場地，讓大家有更多機會運動。香港特首李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等多位官員到各區體育館參與康體活動，李家超更體驗輪椅劍擊的電子劍靶運動，他在社交媒體鼓勵市民抽時間多做運動，強健體魄，並邀請市民一同在下月杭州亞運和亞殘運，為香港運動員 打氣。

今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為重點推廣體育項目，康文署舉辦多項體適能運動示範及同樂活動讓市民參與，鼓勵市民透過恆常參與體能活動。其中主場館──深水埗體育館，設置電子戰繩和反應燈訓練器材，亦有受青少年歡迎的新興運動，以及運動攀登等「城市運動」的體驗活動。

不少市民一家大小到場參與活動，有家長表示，已提早數天領取入場券帶小朋友進場體驗，對於場內不同設施感到新鮮。有小朋友表示，競技疊杯、輪椅劍擊、電子戰繩等活動十分有趣和紓壓，平日只有長假期才會有這類活動舉辦，希望康文署至少每星期舉辦一次恆常活動。

特首李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄與康文署署長劉明光，昨日下午到深水埗體育館參加康體活動，參觀陸上衝浪、運動攀登等多項城市運動場區。李家超、楊潤雄和劉明光分別試玩輪椅劍擊的電子劍靶、電子戰繩等運動。

李家超在社交網站表示，在教練的指導下，「以劍靶為目標」，挑戰電子劍靶一擊即中；他又鼓勵市民抽時間多做運動，強健體魄。政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波等16名主要官員也響應全民運動日，在各區體育館參加康體活動。